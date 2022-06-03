新华社莫尔兹比港6月3日电（记者白雪飞）当地时间6月3日，国务委员兼外长王毅在莫尔兹比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。王毅介绍了中国同太平洋岛国以及其他发展中国家打交道的三个“关键词”。

一是“平等相待”。中国平等对待每一个国家，尤其是中小国家。由于中国自身的历史遭遇，我们充分理解“平等”对于发展中国家特别是中小国家的极端宝贵和重要。中国不会像某些大国那样，动辄要“以实力地位出发”，时不时把当世界领导挂在嘴边。国际关系应当实现民主化，世界上的事情应由各国共同商量着办，而规范民主化的只能是联合国宪章的宗旨和原则，只能是公认的国际法，而不能是某个大国或少数国家自行制定的所谓“规则”。

二是“互帮互助”。发展中国家尤其是中小国家国际地位弱，发言权小，这是目前的国际政治现实。为了维护发展中国家共同利益，捍卫中小国家的正当发展权利，发展中国家必须相互帮助、相互支持，汇聚并放大我们的一致声音，协调并强化我们的共同立场，坚定并持续地反对一切强权霸凌。这样做，这个世界才能逐渐变得更加平衡，才能真正走向和谐。

三是“聚焦发展”。发展振兴、改善民生、提升国力是所有发展中国家和中小国家的共同使命和当务之急。21世纪是该我们发展的时候了。要把深化经贸合作作为我们相互交流的主题和目标，要共同排除干扰阻滞我们加快发展的一切障碍。同时，我们呼吁西方国家加大对发展的投入和支持，多为发展中国家做好事、干实事，不要总想着地缘竞争，不要总是把中小国家当作政治利用的棋子。中国始终愿以开放态度，同有意愿的发达国家在岛国及其他发展中国家开展三方或多方合作，实现多赢和共赢。

王毅强调，中国的外交风格与传统大国不同。我们希望的，是同发展中国家共同发展振兴；我们推进的，是有中国特色的大国外交；我们为之奋斗的，是构建人类命运共同体。

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