新华社莫尔兹比港6月3日电（记者白雪飞）当地时间6月3日，国务委员兼外长王毅在莫尔兹比港同巴布亚新几内亚外长埃奥举行会谈。

王毅说，巴新是最大的太平洋岛国，在亚太地区有着重要影响。习近平主席2018年对巴新成功进行国事访问，推动两国关系进入高水平发展的新阶段。双方把握住相互尊重、共同发展的战略定位，坚定支持彼此核心利益，真心实意开展务实合作，旗帜鲜明维护国际正义。事实证明，良好的中国巴新关系不仅给两国和两国人民带来巨大利益，也有利于提升中国同建交岛国整体关系，维护发展中国家的团结，促进地区的和平发展。巴新是中国在南太地区的重要战略合作伙伴，中方愿同巴新方一道，站在更高层次、放眼更广领域，加强战略谋划，增进战略互信，将中巴新关系打造为推动中国同岛国关系的“火车头”。

王毅表示，中方赞赏巴新恪守一个中国原则、支持中国的正当主张。中方同样坚定支持巴新维护国家主权独立和领土完整，走自主发展道路，实现国家富强。巴新是中国在南太地区最大贸易伙伴、最大投资目的地和最大工程承包市场。两国合作成果随处可见，为巴新人民带来实实在在福祉。中方愿推动双方合作提质升级，形成规模效应，释放更多红利。愿分享中国发展经验和技术，打造更多标志性合作项目。

埃奥欢迎王毅再次到访，祝贺中方同斐济成功共同主持召开第二次中国－太平洋岛国外长会，表示巴新真切感受到中国对岛国的重视，中国代表团此访不仅将增进岛国同中国合作，也为岛国加快发展、维护共同利益提供助力。

埃奥说，巴新同中国关系强劲有力，互利共赢合作成果丰硕。巴新赞赏中方始终秉持相互尊重、平等相待、互利合作，不让任何一个国家、任何一个人落下的理念，感谢中方对巴新加快发展、改善民生的宝贵支持。无论国内国际形势如何变化，巴新将一如既往坚持一个中国原则这一双边关系的基石，坚定支持中方在台湾、涉港、涉疆等中国内政问题上的正当立场，愿同中国深化各领域务实合作，造福巴新人民。

双方同意加强共建“一带一路”与“联通巴新”发展战略对接，尽快完成自贸协定可研，加强经济特区发展经验交流。

双方同意深化能源、渔业、通信、卫生等领域合作，继续实施好菌草和旱稻技术援助项目。挖掘执法、地方等领域合作潜力。加强农林渔业下游加工合作，助力巴新加快工业化步伐，提高自主发展能力。

会谈后，双方出席了抗疫、防灾减灾、绿色发展等合作文件签字仪式，见证中国援助的莫尔兹比港总医院微创外科中心揭牌，共同会见记者并答问。

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