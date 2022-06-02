新华社北京6月2日电（记者朱超）针对美国国务卿布林肯近日在演讲中妄图挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系一事，外交部发言人赵立坚2日应询表示，中方对此坚决反对。他说，中国人民对美国打压遏制中国发展、阻挠中华民族复兴的险恶用心看得很清楚，这种挑拨离间的伎俩根本不会得逞。

当日例行记者会上，有记者问：布林肯近日在对华政策演讲中称，美国同中国共产党和中国政府间存在深刻分歧，但这些分歧只存在于美中两国政府和体制间，而不是人民之间。中方对此有何评论?

“美国政客但凡对中国有些基本了解，就应该知道，中国共产党为人民而生，因人民而兴，党的领导地位是历史的选择、人民的选择，也为中国宪法所确认。”赵立坚说，中国的发展离不开中国共产党的领导。在中国共产党的领导下，中国人民经过艰苦卓绝斗争和辛勤劳动，建立了中华人民共和国，改变了被奴役、被压迫、被剥削的命运。在党的领导下，中国创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，8亿多人成功摆脱贫困，14亿人民走向现代化，用短短几十年时间走完了西方发达国家几百年走过的路。中国共产党成立之初只有50多名党员，100年后已拥有9500多万名党员，成为世界第一大执政党。“中国共产党长期成功执政的密码是什么？简而言之，‘江山就是人民，人民就是江山’。”

“我给大家提供两个数字，这两个数字都是美国自己的机构发布的。”赵立坚说，哈佛大学历时十余年的民调发现，中国老百姓对党和政府的满意度连年保持90%以上。公关咨询公司爱德曼发布报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，达10年来最高，蝉联全球第一。“美方口口声声说要尊重中国人民，那就应该尊重历史和事实，尊重中国人民选择的发展道路和政治制度，尊重代表最广大中国人民根本利益的中国共产党。”

他表示，当前，世界迫切需要的是携手合作守护人类生命健康，是促进世界经济复苏，是维护世界和平安宁，而不是操弄所谓“民主对抗威权”的伪命题，不是人为放大国家间政治制度差异，更不是以意识形态划线割裂世界。希望美方不要再枉费心机，而应把有限的精力和能力放在解决自己堆积如山的问题上，切实为世界和平与发展发挥积极作用。

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