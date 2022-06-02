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“汉语桥”世界大学生中文比赛波黑赛区选拔赛举行

2022年06月02日22:08 | 来源：新华网
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新华社萨拉热窝6月2日电（记者张修智）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛波黑赛区选拔赛1日在波黑帕莱市举行。

此次比赛分为演讲和才艺表演两个环节。12名来自东萨拉热窝大学中文系的选手参赛。他们用真情洋溢的演讲与丰富多彩的才艺表演，表达对中文的热爱、对中国文化的兴趣。

最终，中文系四年级学生萨沙·布雷索夺得比赛第一名。他将代表波黑参加“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。

“我期待着去中国。”布雷索在赛后接受新华社记者采访时说。他告诉记者，自己喜欢文学，对中国文学也很感兴趣。

东萨拉热窝大学哲学院副院长弗拉丹·巴尔图拉在赛前致辞时说，中文系是东萨拉热窝大学最有代表性的系，不但在中文教学方面成就卓著，与中国各方面的合作也开展得非常成功。

中国驻波黑大使馆政务参赞缪大可在赛后表示，近年来，波黑民众学习中文的热情持续高涨，目前在波黑已开办两所孔子学院，东萨拉热窝大学中文系已培养了许多中文人才。“希望有越来越多的波黑年轻人学习中文，成为促进中波友好交往和各领域合作的使者。”

(责编：苏缨翔、杨牧)

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