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第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛全英大区赛落幕

2022年06月02日21:45 | 来源：新华网
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新华社伦敦6月2日电（记者杜鹃）第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛全英大区赛6月1日落幕并举行线上颁奖仪式。来自英国各地63所中学的112名选手参加了个人赛，另外百余名选手参加了团体赛。

中国驻英国使馆教育公参张晋在颁奖仪式上说，“汉语桥”中学生中文比赛吸引了许多喜欢中文和中国文化的英国中学生。同学们流利的中文和丰富的知识令人印象深刻，希望他们今后成为中英友好往来的使者。

英国文化协会代表香农·韦斯特在致辞中表示，对英国学生个人和整个国家的未来而言，中文是最重要的外语之一。英国学生的学业发展和就业前景将因学习中文而受益。

本次比赛个人赛和团体赛分别设立5个和2个级别，每个级别评出前三名。颁奖仪式上展示的获奖作品显示，本次全英大区赛参赛的英国中学生不仅对中国的历史、文化传统有深层次了解，也对当代中国的社会生活话题颇感兴趣。

个人赛中，有选手分享学习绝句类中国诗歌体裁的心得；有人谈及对吕布、诸葛亮等三国人物的看法；有人用歇后语“猴吃麻花——满拧”形容学习中文发音时遇到的挑战；还有选手期盼新冠疫情尽快结束，实现去西安看兵马俑的愿望。

团体赛的短剧类作品内容丰富，获奖作品中有反映家庭日常生活的《摩登三代人——奶奶的长寿面》，有轻松愉悦的穿越剧《兵马俑爱上肉夹馍和珍珠奶茶》等。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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