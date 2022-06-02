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执政党赢得韩国地方选举

2022年06月02日21:25 | 来源：新华网
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新华社首尔6月2日电（记者陆睿 孙一然）韩国第八届地方选举及国会议员补选2日公布选举结果，执政的国民力量党获胜，赢得多数道、市、郡、区等各级政府的负责人职位。

上述选举和补选于1日举行。根据韩国中央选举管理委员会2日公布的计票结果，在本次选出的17个道知事和广域市市长职位中，国民力量党候选人拿下包括首尔市、仁川市市长在内的12个，最大在野党共同民主党在京畿道、光州市等5地取胜。在226个较小行政区长官的选举结果中，国民力量党赢得145个，共同民主党则拿下63个。

韩国舆论认为，本届地方选举结果反映出民众希望政局维持稳定的诉求。同时对执政党而言，此次压倒性胜利一定程度上弥补了国会议席少于共同民主党的短板，为今后掌控施政主导权奠定了基础。

此外，在韩国7个选区同时举行的国会议员补选投票中，国民力量党赢得5个席位，共同民主党拿下2个席位。由此，国民力量党在国会中的议席数增至114席，共同民主党为169席。

韩国地方选举为每四年一次，选出道、特别市、广域市和市、郡、区自治政府的领导人，以及各级地方自治区域的教育监、教育议员和地方议会议员。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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