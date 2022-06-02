新华社里斯本6月1日电（记者赵丹亮）葡萄牙科英布拉-中国苏州“云对话”活动6月1日在科英布拉成功举办，科英布拉市和苏州市政府官员及嘉宾参加了线上活动。

两市嘉宾共同为“中国昆曲文化展”云上揭幕。该展览将从6月1日起在科英布拉音乐学院礼堂展出两个月。双方嘉宾表示，将以此次活动为契机，在文化、旅游、教育等领域广泛推动务实合作和人文交流。

本次“云对话”活动由科英布拉大学、苏州市政府共同主办。活动现场播放了科英布拉和苏州两座城市的介绍短片，展示了苏州昆曲和葡萄牙法朵的魅力，还进行了昆曲和茶艺古筝表演。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中表示，人文交流是中葡关系的一大支柱，地方交流是两国关系发展的重要动力。科英布拉和苏州都拥有丰富的文化资源，葡萄牙法朵和苏州昆曲同为世界非物质文化遗产，是人类文明的宝贵财富。本次精彩的“云对话”活动，必将为中葡人文交流增光添彩，为中葡关系发展发挥积极作用。

科英布拉市市长若泽·席尔瓦在致辞中说，昆曲风雅美丽，是极有魅力的艺术形式。希望未来科英布拉市和苏州市能不断推进交流，加强合作，让合作与交流不断增强两市人民的友谊。

苏州市副市长季晶表示，苏州市与科英布拉市有很多相似之处，合作前景广阔，愿两市今后不断增进相互了解和友谊。

(责编：苏缨翔、杨牧)