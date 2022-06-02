新华社莫尔兹比港6月2日电（记者白雪飞）当地时间6月2日，国务委员兼外长王毅在巴布亚新几内亚同密克罗尼西亚联邦前总统、密中友协会长哈格莱尔加姆举行视频会见。

哈格莱尔加姆请王毅向习近平主席致以崇高敬意，祝贺中国共产党建党百年取得伟大成就，践行为人民谋幸福，为民族谋复兴的奋斗目标，也为人类发展进步作出巨大贡献。哈格莱尔加姆积极评价中国坚持多边主义、捍卫公平正义、支持发展中国家维护正当权益，在国际事务中发挥重要引领作用，表示高度赞同“一带一路”倡议和全球发展倡议，愿同中方一道，共同致力于构建人类命运共同体。

哈格莱尔加姆代表密中友协欢迎王毅对密进行“云访问”。他表示，32年前，我担任密联邦第二任总统时作出同中国建交的战略决断，至今仍为此深感自豪。密联邦珍视同中国的友谊，对中方在密争取主权独立过程中给予的有力支持由衷感激。中国是密联邦最真诚的发展伙伴，中国的帮助不附加任何政治条件，极大助力密改善民生、完善治理、推进可持续发展。我卸任后成立了密中友协，将继续密切关注中国发展和密中关系，推动更多人士加入支持两国友好的事业。

王毅赞赏哈格莱尔加姆长期以来为推动中密友好关系和互利合作所作贡献，高度评价哈格莱尔加姆亲自推动中密建交，开启两国关系新的历史篇章。王毅表示，中密建交30多年来，两国相互尊重、相互支持，各领域合作成果丰硕，为密人民带来实实在在的福祉，也有力促进了两国人民友好交往。

王毅说，会长先生不仅为中密关系作出历史性贡献，还亲自创建密中友协，致力于两国民间友好，为推动双边关系稳定健康发展发挥了独特建设性作用。国与国的关系归根结底是人与人的交往，心与心的交流。中方将继续支持密中友协，培养更多年轻人弘扬友好传统，不断壮大两国友好事业队伍，开辟两国关系更加光明的未来。

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