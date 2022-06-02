新华社塔什干6月2日电（记者蔡国栋）中国驻乌兹别克斯坦使馆联合甘肃省人民政府外事办公室、敦煌研究院和敦煌市政府于6月1日在乌首都塔什干、甘肃兰州和敦煌共同举办《敦煌——丝绸之路文化的宝藏》线上专题讲座。

甘肃省政府外事办主任张宝军在致辞时说，乌兹别克斯坦是“一带一路”倡议的坚定支持者和积极参与者，甘肃真诚希望与乌各界一道，不断推动双方各领域互利共赢合作取得更多成果。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩表示，敦煌作为丝绸之路商贸和文化交流重镇，同乌兹别克斯坦交往源远流长。中乌在联合考古、文化遗产保护研究方面合作成果丰硕，未来中方愿同乌方加强在敦煌学和丝绸之路研究学术交流、艺术展览、人才培养、文物数字化、文化遗产保护管理和旅游开发等领域的交流合作。

敦煌市市长朱建军表示，中国和乌兹别克斯坦守望相助、互利共赢。敦煌市愿同乌各州（市）共同推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。

在专题讲座上，敦煌研究院副院长张元林以古丝绸之路为线索，详细介绍了敦煌重要的地理位置、历史沿革和多元文化遗存，将敦煌同丝路沿线国家的石窟建筑、壁画和彩塑进行对比分析，立体展现了敦煌文化蕴含的包容互鉴精神，并重点从敦煌壁画角度深入阐述中乌通过丝绸之路开展友好交往的历史。

中国驻乌使馆全体馆员、在乌中资企业代表，乌驻华大使馆、政府机构、科研机构专家代表及高校师生等300余人参加了当天的活动。

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