新华社德国汉诺威6月2日电 综述：“减量”汉诺威工博会谋中德合作“增量”

新华社记者朱晟 李超 张毅荣

受新冠疫情影响中断两年线下活动后，2022年德国汉诺威工业博览会（汉诺威工博会）5月30日至6月2日在汉诺威会展中心重新启动。参与展会的中国和德国政商界人士认为，两国加强经贸合作十分必要且充满潜力。

展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒在工博会期间接受新华社记者采访时表示，由于不少参展商表达了线下交流的需求，他们最终决定推迟原定于4月的举办时间，尝试以相对较小的规模在疫情下举办一次线下展会。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国市场仍然是德国企业的利益所在，也将为德国企业创造更多机遇。

中国驻德大使馆公使王卫东认为，中德经贸关系基本盘稳定，经贸合作是双边关系的稳定器。相信德国企业将抓住中国这一世界第二大经济体的发展带来的机遇，持续推进对华投资，在中国市场上展现自身优势并享受中国发展红利。

商务部投资促进事务局·中国国际投资促进中心（德国）在工博会期间组织举办了“投资中国”系列活动以及中德智能制造论坛。该中心主任徐遥君对新华社记者表示，工博会期间举办“投资中国”系列活动是中德双方经济界和产业界应对疫情、携手努力、共克时艰的积极举措，将继续有力推动中德企业间的务实合作。

美的集团线下参加了本次汉诺威工博会，集团副总裁伏拥军表示，美的工业技术亮相汉诺威工业博览会，期待以此为契机，与全球工业领域的伙伴、客户进行深入交流和探讨。伏拥军说，当前正值工业转型的关键节点，美的将以领先的数字化产品与解决方案推动各细分产业的转型升级与低碳发展，助力全球工业向数字化发展，为经济的高质量发展、可持续发展做出贡献。

今年展会主题是“工业转型”，吸引了来自约60个国家和地区的大约2500家展商，聚焦数字化和可持续发展，展示工业发展的最新趋势。（参与记者：黄燕）

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