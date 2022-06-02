新华社曼谷6月2日电 专访：“一带一路”铁路项目是惠及东南亚的“大通道”——访泰国前副总理披尼

新华社记者宋宇 任芊

“（中-老-泰）铁路项目是惠及东南亚地区人民的‘大通道’。”泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼日前接受新华社记者专访时表示，泰国将积极发挥作用，切实推动中国与东盟国家互联互通，为双方带来更多合作共赢成果。

提及去年底通车的中老铁路，披尼盛赞说，它的启动带来了“超出预期的效果”，因需求庞大而多次增加开行班列。

“中泰铁路目前正在建设中，泰国人民期待它能尽快通车，继而形成贯通三国的运输通道。”披尼说，届时东盟国家与中国之间人员和物资的流动速度有望大幅提升。

披尼看好跨境铁路物流发展以及泰国作为地区枢纽的前景，他以泰国输华农产品举例说，得益于中老铁路，蔬果冷链的运输速度加快了。“以前海运花费时间长，空运成本又太高，铁路运输既节约时间又能保证质量。”披尼说，泰国果农都很高兴，能把高质量的榴莲更快地送到中国消费者手中。

除了基础设施建设，披尼认为，“一带一路”倡议值得赞誉也在于它为沿线各国带来投资与商业合作机会。

披尼说，近年来，越来越多中国公司进入泰国各领域，中泰合作涉及榴莲种植、橡胶经营以及汽车、能源、高新技术等行业。“‘一带一路’倡议进一步促进中国对泰投资，推动了中泰企业合作新模式的发展。”

谈及两国关系，曾到访中国数十次的披尼说，近十年来，两国贸易额显著提升，从政府高层到民间的往来日益频繁，两国的合作和互助不断拓展。他提到，泰国政府十分重视发展对华关系，未来在商业、投资和旅游方面，泰国都需要与中国进一步加大合作力度。

披尼特别提到中国领导人提出的全球发展倡议。他说，在疫情导致世界经济和民生遭受重创的当下，这一倡议及时且富有远见，能帮助各国解决实际问题。

披尼说，当下供应链和地缘政治因素导致的粮食安全问题也十分紧迫。他认为，全球发展倡议能帮助各国减少争端，回到对话、合作以及共同发展的轨道上来。

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