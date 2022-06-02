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捷克举办“汉语桥”中小学生中文比赛

2022年06月02日18:55 | 来源：新华网
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新华社布拉格6月1日电（记者邓耀敏 杨晓红）第十五届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第二届“汉语桥”世界小学生中文秀捷克赛区比赛6月1日在首都布拉格举行。

本次活动由中国驻捷克大使馆主办。中学生比赛以“追梦中文，不负韶华”为主题，小学生中文秀以“快乐中文”为主题，包括主题演讲、才艺展示、知识问答三部分。最终，来自布拉格国际学校的马丁·沃伊迪拉获得中学组冠军，他将代表捷克中学生参加“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛；来自河畔国际学校的子君获得小学组冠军。

本次活动适逢“六一”国际儿童节。中国驻捷克大使馆临时代办张茂明在致辞中说，“汉语桥”比赛是连接中国和其他国家的桥梁，现已成为国际人文交流领域的知名品牌。“汉语桥”比赛在捷克得到众多青少年儿童和家长的积极参与，充分体现了大家对中文的热情和对中华文化的兴趣。

作为活动承办方，布拉格中华国际学校校长戴波表示，“汉语桥”世界中文比赛已成为各国中文学习者学习中文、了解中国、体验中国文化的重要平台，在中国与世界各国青少年间架起了一座沟通心灵的桥梁。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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