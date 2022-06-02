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中国代表呼吁国际社会坚持发展优先重振世界经济

2022年06月02日17:49 | 来源：新华网
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新华社联合国6月1日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军1日呼吁国际社会坚持发展优先，重振世界经济。

张军在当天举行的联合国全球契约2022年可持续发展领导人峰会中国会议上表示，新冠疫情凸显了减贫、粮食安全、数字经济、基础设施建设等发展领域的重要性和紧迫性。全球契约应鼓励企业加大对上述重点领域的投资，着力解决各国发展不平衡、不充分的问题。同时发挥跨国企业重要作用，维护全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济重回复苏正轨。

他说，全球契约应充分动员企业资源，积极投身全球发展事业。要坚决反对一切形式的单边主义和贸易保护主义，推动建立公开、公平和非歧视国际贸易体制。在开展商业活动的同时，应积极承担社会责任，履行环境保护等义务，注重回馈社会，提升民众福祉。

张军说，多年来，中国企业一直积极参与国际合作，在实现自身发展的同时，主动融入当地社会，践行社会责任，为当地实现可持续发展做出积极贡献。中方将持续打造市场化法治化国际化营商环境，推动高质量共建“一带一路”，打造更多高质量项目，为全球工商界提供更多机遇。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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