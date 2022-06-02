新华社北京6月2日电 也门冲突双方达成的两个月停火协议2日即将到期，尽管多方期待延长停火，但冲突方相关对话却陷入困境。

这项停火协议于当地时间4月2日晚生效。据法新社报道，虽然停火期间冲突方互相指认对方违反停火协议，但暴力活动显著减少。

在也门开展活动的30多个救援机构发表联合声明说，停火协议带来“积极的人道主义影响”，比如在首都萨那国际机场重新开放商业航班使数以百计亟须出国治病的患者成行。

一架也门航空公司航班1日从萨那起飞，飞往埃及首都开罗。联合国也门问题特使办公室说，这趟航班搭载77人。这是6年来萨那和开罗之间首趟商业航班，也是停火协议生效后从萨那起飞的第7趟商业航班。此前6趟航班目的地都是约旦首都安曼。

受战事影响，萨那国际机场2016年8月停飞商业航班。根据挪威难民事务委员会提供的数据，萨那国际机场在战前日均接待6000人次旅客，商业航班停飞导致数以万计病患无法出国看病。

停火协议还使燃料船得以进入红海港口荷台达，这有助于缓解萨那和其他地区的燃料短缺。

联合国方面正在推动也门冲突方延长停火协议。不过，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德5月31日透露，虽然有关是否延长停火的对话没有结束，“但似乎陷入困境”。

据法新社报道，停火协议要求也门胡塞武装放松包围塔伊兹市，但并未得到执行。塔伊兹市是西南部塔伊兹省首府，是也门第三大城市，由也门政府军控制，但2015年以来该市大部分地区与政府军控制的其他领土之间联系被切断，物资只能通过一条山路进入。

也门总统委员会主席拉沙德·穆罕默德·阿里米5月31日与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通话，讨论落实停火协议问题。他要求古特雷斯进一步向胡塞武装施压，让他们遵守停火协议，包括开放通往塔伊兹市的道路。

2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军介入也门局势，对胡塞武装发起军事打击。联合国数据显示，也门战乱已导致超过15万人死亡，数以百万计平民流离失所。（刘秀玲）

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