新华社北京6月2日电 日本帝国数据库公司1日发布的最新调查显示，受原材料成本上升和日元大幅贬值影响，日本今年将有超过1万种食品涨价，平均涨幅为13%。

根据这项调查，今年以来已有105家主要食品生产商涨价，涉及商品种类多达6285种，另有4504种商品将在7月以后涨价。

这是4月20日在日本东京拍摄的日元纸币。日元持续贬值，4月20日的日元兑美元汇率创20年来新低。新华社记者张笑宇摄

受新冠疫情和俄乌冲突等因素影响，小麦、原油等一众商品价格大幅上涨。帝国数据库公司说，日本企业以往会通过缩小包装、减少分量的方式，在维持商品原价的基础上平衡成本上涨影响，但这一次原材料成本上涨幅度已经超出企业自我调整所能承受的范围。

调查显示，在所有涨价商品中，加工类食品占40%，平均涨价14%；酒水类商品将迎来最大涨幅，平均涨价15%；甜品平均涨价12%；调味品11%；面包9%。

按帝国数据库公司的说法，如果一些企业经过这轮价格调整仍然无法消化原材料和生产成本上涨，那很有可能年内再次涨价。（刘江）

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