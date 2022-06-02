新华社基加利6月1日电 通讯：小礼物，大关爱——爱心捐赠带给卢旺达乡村孩子一个快乐儿童节

新华社记者吉莉

“拥有一份儿童节礼物让我感觉很特别。”12岁的丝特拉·伊希姆维光脚穿着一双大号的蓝色塑料拖鞋，倚靠着教室墙壁，低头害羞地告诉记者，“我的心愿是成为一名医生，我最喜欢的科目是科学。”

伊希姆维在卢旺达北方省吉康比地区的坦达学校读小学六年级，家中有四个孩子，排行老二的她每天早晨6点起床，先去附近的水井给家里打水，然后像当地许多其他孩子一样，趿拉着拖鞋，沿着弯曲、坑洼的土路走去学校。

“我父亲是农民，种土豆和香蕉，家里没有固定收入，支付我们的学费很成问题。”她低声平静地说，“足球是我最喜欢的运动，我经常和同学们一起玩，如果可以选择礼物的话，我想要一个足球。”

为迎接“六一”国际儿童节，卢旺达华侨华人协会5月31日在该校开展了一场爱心捐赠活动，在卢侨界企业和个人纷纷为孩子们捐赠食品、学习用品和衣物等礼物。

得知自己和伙伴们能穿着新鞋上学，伊希姆维脸上露出了笑容：“尽管有困难，但我觉得我能完成学业。而且我们这也通电了，我可以晚上在家复习功课，我很高兴能去上学。”

课间，身穿黄绿色校服的学生们跑出教室后兴奋地聚在一起，一双双明亮的大眼睛好奇又害羞地望着记者一行。其中一个男孩叫亚历克斯·恩达希罗，是伊希姆维的同学，他用流畅的英语主动跟记者打招呼说：“我最喜欢的科目是英语，我相信我将来能去上大学。”

恩达希罗说，他每天早晨第一件事是翻阅修改前一天的课堂笔记。当得知儿童节自己将会收到礼物时，他难掩兴奋地说：“我最喜欢的礼物就是各种文具。”

卢旺达教育体系分为六年小学教育、三年初中教育和三年高中教育。该国自2005年底开始实行“九年基础教育计划”，为公立学校所有学生提供免费义务教育。联合国儿童基金会2019年发布的一份报告显示，该国近年来在普及基础教育方面已取得巨大进步。

拥有14年教学经验的加库巴今年4月调任坦达学校校长。据加库巴介绍，该校集幼儿园、小学、初中为一体，共有1472名学生，其中以小学生居多。

加库巴表示，学校非常重视儿童节活动，今年学校为此组织学生们创作诗歌，表达自己的愿望和梦想，同时邀请家长参加，并为优秀学生的家庭颁发证书，以表彰他们在养育孩子方面所作的努力。

加库巴说，华侨华人协会捐赠的礼物将有助于学生们开展学习和课外活动，“这些礼物是中国人与我们学校、与卢旺达民众之间友谊的象征”。

(责编：于洋、高歌)