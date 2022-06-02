新华网基多6月1日电（记者 李国荣）厄瓜多尔儿童文学作家博尼利亚5月30日在中国驻厄瓜多尔大使馆举行的仪式上获得第十五届中华图书特殊贡献奖证书和奖杯。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友（左）向厄瓜多尔儿童文学作家博尼利亚颁授获奖证书。记者 李国荣 摄

接过奖杯和获奖证书后，博尼利亚动情地说：“作为第一个获此殊荣的厄籍作家，同时也是去年唯一获得该奖项的拉美作家，我感到幸福、荣幸和开心。”

第十五届中华图书特殊贡献奖颁奖仪式2021年9月14日在北京举行。博尼利亚因疫情阻隔未能前往领奖。

博尼利亚基于她2016年中国之行创作的儿童图书《普拉塔纳里奥的中国之旅》的西文版和中文版于2019年出版。凭借这本图书，博尼利亚成为第十五届中华图书特别贡献奖15位获奖外国人中的一位。

博尼利亚说，她写关于中国的书，是因为她了解中国时一下子就爱上了中国。她要通过她的作品让世界儿童了解中国。为此，一切的努力和付出都是值得的。

厄瓜多尔代副外长萨阿在仪式上说，博尼利亚的作品是文化促进不同国家人民相互团结的一个例证。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友说，近年来，中厄文化、科技、体育和教育等领域交流动力澎湃。博尼利亚一向致力于向厄瓜多尔儿童介绍中国文化，获此大奖，实至名归。

厄瓜多尔驻中国大使拉雷亚通过视频方式参加授奖仪式。记者 李国荣 摄

厄瓜多尔驻中国大使拉雷亚以视频方式参加了当天的授奖仪式。据他介绍，《普拉塔纳里奥的中国之旅》中西文版都将被改编成戏剧，搬上舞台。

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