新华社金边6月1日电（记者吴长伟）北京科兴中维生物技术有限公司和柬埔寨制药厂1日通过视频方式签署了《新型冠状病毒灭活疫苗灌装合作谅解备忘录》，中国驻柬埔寨大使王文天、柬埔寨卫生大臣曼本亨出席签字仪式。

当天的签字仪式上，柬卫生部和柬埔寨制药厂还签署了《新型冠状病毒疫苗采购和供应协议》。

王文天表示，新冠疫情暴发以来，中柬两国患难与共，守望相助，树立了国际抗疫合作的典范。今年3月，两国领导人就进一步推动中柬具有战略意义的命运共同体建设作出了新的规划，为中柬双边关系发展指明了方向。此次签署《新型冠状病毒灭活疫苗灌装合作谅解备忘录》和《新型冠状病毒疫苗采购和供应协议》将为下一步合作建设疫苗灌装厂奠定坚实的基础。希望双方企业后续紧密合作，抓紧推进工作，早日建成疫苗灌装厂，早日造福柬埔寨人民，为中柬具有战略意义的命运共同体建设作出新的贡献。

曼本亨祝贺并高度赞赏北京科兴中维生物技术有限公司和柬埔寨制药厂签署新冠疫苗灌装合作项目谅解备忘录，表示这将使柬可根据中国的标准和世界卫生组织紧急使用清单来灌装疫苗，以满足柬埔寨百姓及在柬居住的外国人的需求。柬政府指定于2024-2026年3年间从该厂采购新冠疫苗供柬国内使用。科兴公司和柬埔寨制药厂此次携手，将确保这一战略产品的持续性。

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