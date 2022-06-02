艾克·马米扎尼杨

中国全面建成小康社会的伟大成就充分表明，有明确的发展规划，有党的科学领导，有全体人民的团结奋斗，就一定能够实现预期目标

亚美尼亚和中国都是拥有悠久历史和灿烂文化的国家，两国虽然相距遥远，但友好交往的历史源远流长。今年是两国建交30周年。30年来两国关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平主席庄严宣告中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。全面建成小康社会和消除绝对贫困，为中国迈向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标奠定了坚实基础。这一伟大成就充分表明，有明确的发展规划，有党的科学领导，有全体人民的团结奋斗，就一定能够实现预期目标。

习近平主席指出：“人民是历史的创造者，是真正的英雄。”我对此完全赞同。在国家建设和发展进程中，人民的力量是伟大的，任何成就和功绩都离不开人民的奋斗。中国人民有强烈的集体意识，有为集体和国家奉献的精神，这是中国发展的重要力量源泉之一。

中国特色社会主义道路的实践，并无现成的成功案例可以借鉴。中国发展经验的独特之处在于不照搬照抄他国模式，而是牢牢立足本国国情，把发展的主动权掌握在自己手中。

党和国家的教育政策在中国发展过程中发挥了重要作用。新中国成立以来，中国教育事业取得的成就举世瞩目，亿万民众通过接受教育实现了完善自身、改变命运、创造美好生活的愿望。除发展本国教育事业外，中国还鼓励优秀学子赴海外深造。中国政府实施“春晖计划”，支持留学人员回国服务。亚美尼亚也曾设立基金，资助本国优秀青年在国际顶尖大学深造，并鼓励他们利用所学知识为祖国发展作贡献。

践行多边主义是维护和平、促进发展的有效途径。为维护世界和平稳定，应构建“多支柱”支撑的国际秩序。随着中国在世界上的影响力不断提升，中国外交也更加积极有为。中国无疑是多边主义的重要支柱之一。

2013年，中国提出共建“一带一路”倡议。“倡议”一词在语义层面表明这不是单边的项目，而是全球合作的平台，是国际公共产品。亚美尼亚位于亚洲与欧洲交界处，是“一带一路”沿线的重要国家，增进与中国的互联互通对亚美尼亚十分重要。建设新的交通运输线，不仅可以改善亚美尼亚的交通状况，促进当地经济发展，也有助于促进地区国家间的联通。亚美尼亚愿秉承丝路精神，积极参与共建“一带一路”合作。

中国克服全球疫情持续蔓延影响，成功举办北京冬奥会，向世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会，传递了和平、团结、友好、进步的精神。北京冬奥会的成功举办，展现了中国强大的组织能力。

今年将召开的中共二十大是中国国内政治生活中的一件大事，对中国未来发展具有重大意义。我们相信，在中国共产党的领导下，中国将不断推进可持续发展，提升国际影响力。我们也相信，中国的不断发展壮大符合亚美尼亚的利益。

（作者为亚美尼亚国民会议议员、外事委员会副主席）

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)