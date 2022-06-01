新华社北京6月1日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6月1日表示，美方将向乌克兰提供包括中程火箭弹发射系统在内的新一轮安全援助是在对当前局势“火上浇油”。乌克兰媒体6月1日报道，乌总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，目前乌克兰面临的形势非常困难，每天有60-100名乌军士兵在战争中阵亡。

——美国白宫5月31日向媒体透露，美方将向乌克兰提供包括中程火箭弹发射系统在内的价值7亿美元的新一轮安全援助。俄媒体6月1日报道，佩斯科夫就此回应指出，美国是在故意“火上浇油”，俄方认为美方行为不利于激发乌领导层的和平谈判意愿。

——乌克兰国家通讯社6月1日报道，乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，目前乌克兰面临的形势非常困难，每天有60-100名乌军士兵在战争中阵亡、约500人受伤。其中，乌东部地区、顿涅茨克南部和卢甘斯克地区形势最为严峻。他还表示，乌军方没有对俄罗斯本土发动袭击的计划。乌克兰总统办公室主任叶尔马克当天表示，俄乌冲突给乌克兰造成的直接经济损失已超过6000亿美元，占到乌GDP的35%。

——俄罗斯国防部6月1日早发表声明称，隶属于俄战略火箭部队捷伊科沃兵团的“亚尔斯”机动洲际弹道导弹发射装置当天在伊万诺沃州执行演习战斗巡逻任务，共有近1000人和超过100台设备参与此次演习。演习内容包括部署阵地、100公里行军、更换阵地、伪装等任务，旨在完善俄战略火箭部队人员备战和部队协同水平。

——乌克兰国家通讯社6月1日援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道，在卢甘斯克地区，俄军已经控制了北顿涅茨克市70%的地区。乌军正撤往新的阵地。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6月1日对媒体表示，欧盟对俄石油实施部分禁运不仅对俄罗斯，也将对欧洲大陆乃至全球能源市场造成负面影响。佩斯科夫说，从包括销量在内的供应角度而言，欧洲方向对俄非常重要。俄方正在采取系统性、针对性措施，以尽量将欧盟对俄新一轮限制措施产生的后果降至最低。他同时强调，欧洲也无法摆脱其自身决定带来的负面影响。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6月1日上午说，过去一天中，俄防空设备在顿涅茨克地区击落乌方1架苏-25战机，并在哈尔科夫市的区域内击落1架米-8直升机。

——据乌克兰国际文传电讯社5月31日报道，乌克兰国家警察局在社交媒体发文称当天俄军向顿涅茨克地区北部重镇斯拉维扬斯克发射了“伊斯坎德尔-M”战役战术导弹。（参与记者：李奥、李铭、李东旭）

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