新华社维拉港6月1日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间6月1日，瓦努阿图总统摩西在维拉港会见国务委员兼外长王毅。

摩西热情欢迎中国外长在两国建交40周年之际到访，表示建交以来，瓦中双方始终相互尊重、平等相待，建立起牢固互信。中方总是注重瓦方需求，优先帮助瓦改善民生、大力修建瓦基础设施，为瓦民众带来巨大福祉，瓦政府和人民对此永远铭记。中国以实际行动证明是瓦可以信赖的真正朋友。同样，无论国际风云如何变幻，无论未来遇到什么挑战，瓦也永远是中国的真正朋友。瓦方将继续坚定奉行一个中国政策，并以此为基石推动瓦中关系实现更大发展。

王毅说，今年是中瓦建交40周年，具有承前启后、继往开来的重要意义。中国古代先贤孔子曰“四十不惑”。历经四十年风雨的中瓦关系已更加巩固坚实，必将不受干扰，意志坚定，毫不犹豫地向着确定方向大踏步前行。

王毅表示，在双方共同努力下，中瓦友谊不断深化，互信日益增强，合作结出硕果，人民切实受益。中方愿同瓦方一道，共同总结两国交往成功经验，规划好中瓦全面战略伙伴关系，推动中瓦关系开辟新的光明前景。

王毅强调，与某些大国不同，中国外交始终坚持主权平等，一贯真诚平等对待所有发展中国家、特别是中小国家，因为我们有着共同的历史遭遇，深知主权平等和民族尊严对中小国家的重要性。不仅如此，我们还在国际和地区层面、特别是联合国体系中，坚定维护发展中国家的正当权益。我们将继续同广大发展中国家团结协作，维护联合国宪章宗旨和原则，坚持不干涉内政原则，捍卫国际公平正义。

摩西表示，瓦中有着共同的发展愿望。瓦高度赞同人类命运共同体理念，同样认为各国人民不分种族、国籍、阶层，都应平等享有和平、发展、公平、正义、民主、自由的权利。

双方一致同意加强人文交流，增进相互了解，促进民心相通。王毅赞赏瓦将中文教育纳入国民教育体系，表示愿搭建友谊桥梁，支持更多瓦青年学习中文，使中瓦友好薪火相传。

同日，瓦努阿图总理拉夫曼率主要内阁成员同王毅集体会谈并共同出席双边合作文件签字仪式。

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