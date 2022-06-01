新华社北京6月1日电（记者邹多为）在“六一”国际儿童节到来之际，海关总署通报2021年6月至2022年5月检出的部分进口婴童用品质量安全不合格典型案例，拉夫劳伦、KENZO KIDS、PETIT BATEAU（小帆船）、ZARA、狮王等品牌被点名。

此次通报的典型案例共涉及服装、童鞋、玩具、牙刷、食品接触产品等5类82批次进口婴童用品。所检出的不合格项目主要有：进口服装甲醛含量、色牢度、pH值、附件抗拉强力、耐久性标签等；进口童鞋钢勾心长度等；进口玩具小零件、有毒有害物质含量、强制性产品认证等；进口牙刷磨毛、单丝弯曲恢复率、牙刷刷头厚度等；进口婴童用食品接触产品脱色试验、丙烯腈迁移量等。

其中，拉夫劳伦婴童服装存在附件抗拉强力不合格，容易造成附件脱落，可能导致婴童误食，引起窒息风险以及使用说明不合格，可能导致使用不当或误用而造成伤害；KENZO KIDS男童针织T恤存在pH值不合格，破坏酸碱度，引起皮肤过敏、刺激皮肤，危害婴童健康；小帆船和BONPOINT婴童服装存在色牢度不合格，影响美观及穿着适用性，可能刺激婴童皮肤，成为病变诱发因素；狮王儿童软毛牙刷存在磨毛不合格，可能对牙龈及口腔软组织造成损害等多种安全风险。

记者注意到，像拉夫劳伦、ZARA等品牌已不是第一次被点名，去年同期就曾出现在海关总署通报全国进口儿童用品质量安全不合格产品之列。

海关总署表示，婴童用品质量安全事关广大婴幼儿及儿童的生命健康。对于上述检出的不合格进口婴童用品，作为进出口商品质量安全监管部门，海关已依据有关法律法规实施退运或销毁处理。今后将继续加强进口婴童用品质量安全检验监管，切实守护婴童生命健康安全。

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