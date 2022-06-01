新华社基多5月31日电（记者李国荣）5月30日，中国驻厄瓜多尔大使馆举行仪式，授予厄儿童文学作家博尼利亚2021年度中华图书特殊贡献奖。博尼利亚表示，希望通过自己的作品让世界上的儿童了解中国，她对孩子们的爱体现在作品要向孩子们传播健康的价值观。

接过奖杯和获奖证书后，博尼利亚说：“作为第一个获此殊荣的厄籍作家，同时也是去年唯一获得该奖项的拉美作家，我感到幸福、荣幸和开心。”

第十五届中华图书特殊贡献奖颁奖仪式2021年9月14日在北京举行，博尼利亚是15位获奖外国人中的一位。她因疫情阻隔未能前往领奖。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友表示，博尼利亚一向致力于向厄儿童介绍中国文化，获此大奖，实至名归。

博尼利亚基于她2016年中国之行创作的儿童图书《普拉塔纳里奥的中国之旅》西文版和中文版于2019年出版。书中主人公普拉塔纳里奥是一位造访地球的外星小旅客。他在中国旅行过程中看到了京剧、皮影戏、剪纸、茶艺、武术、书画等中国传统文化。

厄瓜多尔代副外长萨阿在授奖仪式上说，博尼利亚的作品是文化促进不同国家人民相互团结的一个例证。

厄瓜多尔驻中国大使拉雷亚以视频方式参加了当天的授奖仪式。据他介绍，《普拉塔纳里奥的中国之旅》中西文版都将被改编成戏剧搬上舞台。

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