人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

厄瓜多尔作家：希望通过作品让世界上的儿童了解中国

2022年06月01日19:04 | 来源：新华网
小字号

新华社基多5月31日电（记者李国荣）5月30日，中国驻厄瓜多尔大使馆举行仪式，授予厄儿童文学作家博尼利亚2021年度中华图书特殊贡献奖。博尼利亚表示，希望通过自己的作品让世界上的儿童了解中国，她对孩子们的爱体现在作品要向孩子们传播健康的价值观。

接过奖杯和获奖证书后，博尼利亚说：“作为第一个获此殊荣的厄籍作家，同时也是去年唯一获得该奖项的拉美作家，我感到幸福、荣幸和开心。”

第十五届中华图书特殊贡献奖颁奖仪式2021年9月14日在北京举行，博尼利亚是15位获奖外国人中的一位。她因疫情阻隔未能前往领奖。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友表示，博尼利亚一向致力于向厄儿童介绍中国文化，获此大奖，实至名归。

博尼利亚基于她2016年中国之行创作的儿童图书《普拉塔纳里奥的中国之旅》西文版和中文版于2019年出版。书中主人公普拉塔纳里奥是一位造访地球的外星小旅客。他在中国旅行过程中看到了京剧、皮影戏、剪纸、茶艺、武术、书画等中国传统文化。

厄瓜多尔代副外长萨阿在授奖仪式上说，博尼利亚的作品是文化促进不同国家人民相互团结的一个例证。

厄瓜多尔驻中国大使拉雷亚以视频方式参加了当天的授奖仪式。据他介绍，《普拉塔纳里奥的中国之旅》中西文版都将被改编成戏剧搬上舞台。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部