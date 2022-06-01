新华社内罗毕6月1日电 通讯：加快肯尼亚现代化步伐 助力东非互联互通——记蒙内铁路开通五周年

新华社记者白林

“朋友请听我讲，铁路的故事长又长。它凝结的是友谊，它带来的是希望。我的家乡，一天天更加美好；我的同胞，一天天更加昂扬……”几年前，肯尼亚歌手苏迪的歌曲《蒙内之歌——铁路修到了我家乡》所唱出的铁路发展愿景，正一一成为现实。

2017年5月31日，由中国企业承建的蒙内铁路建成通车。五年来，蒙内铁路宛如“大动脉”，加快了肯尼亚的现代化步伐，为东非地区互联互通和中非合作共赢留下浓墨重彩的一笔。

5月30日，在肯尼亚首都内罗毕举行的国际花卉贸易展览会开幕式上，肯尼亚花卉委员会首席执行官克莱芒宣布，今年年底开始通过蒙内铁路出口鲜花。克莱芒介绍说，与公路或航空运输相比，铁路运输碳排放量更低，还具备运输成本和便捷度的综合优势。

早在今年1月，作为肯尼亚重要外汇收入来源的茶叶出口开始转向蒙内铁路。出口商们称赞，蒙内铁路开通的专列为茶叶出口提供了优质、安全、高效、快捷的运输方式。

交通是经济的脉络和文明的纽带。商家的选择真实展现了蒙内铁路对肯尼亚经济的助推力，也彰显交通先行理念为推动发展中国家经济社会发展发挥的独特作用。

2021年10月14日，中国国家主席习近平在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上发表主旨讲话时强调：“要加强南北合作、南南合作，为最不发达国家、内陆发展中国家交通基础设施建设提供更多支持，促进共同繁荣。”

蒙内铁路是中非合作论坛约翰内斯堡峰会确定的“十大合作计划”的重要成果，连接东非第一大港口蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕，全长约480公里，是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路，也是肯尼亚独立以来最大的基础设施工程。

从事保险销售的法拉哈娜·姆戈伊已乘坐蒙内铁路列车在内罗毕和沃伊间往返70多次。她告诉记者，以前乘坐公交车从内罗毕到沃伊需要7个小时，如今乘坐列车只需要约4个小时，而且不用再担心堵车。

据负责蒙内铁路运营的非洲之星铁路运营公司介绍，五年来蒙内铁路累计发送旅客778.5万人次。每逢节假日，蒙内铁路是首都民众往返海滨度假城市蒙巴萨的首选交通工具，车票非常抢手。

2017年5月，习近平主席会见赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的肯尼亚总统肯雅塔时强调，要以蒙内铁路建设为牵引，推进建设路港一体化的产业经济走廊，共同打造蒙内铁路、蒙巴萨港、蒙巴萨经济特区三位一体合作新格局。

“连接国家，走向繁荣”——蒙内铁路列车上的标语正成为现实。过去五年，蒙内铁路累计运送集装箱177.3万标箱，目前日均开行16列货运列车，促进了肯尼亚本国以及与其他东非国家的经贸往来。

内罗毕一家物流公司负责人爱德华说，如今，通过蒙内铁路只需8小时就能实现过去耗时3天的运输。蒙内铁路不仅缓解了蒙巴萨港的拥堵，而且降低了制造商运营成本，提高了供应链效率。

一家粮食物流公司的负责人欧内斯特说，通过蒙内铁路运输谷物可实现物流零损失，帮助客户节约25%的成本。

肯尼亚铁路公司商业运营专家团队负责人詹姆斯·塞莱表示，蒙内铁路增加了大宗货物运输量，制造商的运营成本因此下降。一列蒙内铁路货运列车相当于过去110辆卡车的运输量。不仅如此，标轨铁路自运营以来没有发生过一起事故。

“中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。长期以来，中非一直互帮互助、同舟共济，中国将为非洲减贫发展、就业创收、安居乐业作出新的更大的努力。”在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席将增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点，为中非合作指明方向。

五年来，蒙内铁路在人才培养与技术转移等方面给东非国家带来的切实好处有目共睹。

塔比莎·基普利莫曾是蒙内铁路列车司机，因为工作业绩出色晋升到管理岗位。她感慨说，从未预料到自己有一天会在以男性为主的领域内工作并晋升，感谢中方对她的培养。

非洲之星铁路运营公司一直以属地化技术转移为重点，培养了一批能够独立作业的铁路专业技术和管理人员。今年2月23日，蒙内铁路开行首列由肯方机车乘务班组独立值乘的旅客列车，标志着中企推进肯方机车乘务员属地化工作迈上新台阶。

业内人士称赞，中国为肯尼亚培养了一支“带不走的队伍”，有力提升了该国软实力。通过标轨铁路建设，肯尼亚加强了与多国互联互通，带动了整个东非区域发展。

非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查表示，蒙内铁路为肯尼亚带来革命性变化，做出巨大经济贡献，大量肯尼亚青年从中受益。

(责编：苏缨翔、杨牧)