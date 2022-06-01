新华社纽约5月31日电 专访：中国为促进全球健康公平作出重要贡献——访美国微软公司创始人比尔·盖茨

新华社记者徐兴堂

美国微软公司创始人、比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨日前接受新华社书面专访时表示，通过同低收入国家分享在健康领域的专长与创新，中国为促进全球健康事业的公平作出重要贡献。

“多年来，我看到中国在全球健康研发、新工具新产品的生产与供应，以及推动全球健康发展与合作方面展现出巨大潜力并作出重要贡献。”他说。

如今，疟疾在撒哈拉以南非洲地区依然肆虐，中国正帮助该地区实施在中国行之有效的疟疾监测和应对方法。盖茨基金会支持的中国合作伙伴正在研究生物合成青蒿素，这将有助于确保中低收入国家能够持续获得价格更可负担的抗疟药物。基金会还同中国国家自然科学基金委员会合作，聚焦户外疟疾传播媒介控制的创新策略、工具和产品。

盖茨介绍说，盖茨基金会与中国合作伙伴一起加速在卫生、农业发展与减贫领域中产品、技术和体系的创新，以确保全球弱势群体能够受益于这些创新成果。盖茨基金会与中国合作伙伴携手成立了全球健康药物研发中心，针对结核病和疟疾等危害发展中国家最多的疾病开发新药物，同时还与中国监管机构合作，推动中国创新医药产品尽快达到国际质量标准，从而得到更广泛应用。基金会还支持中国合作伙伴将农业技术、方法和模式因地制宜应用于非洲，帮助提高当地农作物产量和农民收入，支持非洲农业发展。

盖茨表示，期待中国今后在全球大流行病防范工作中发挥关键作用。“中国在大规模生产疾病防控新工具方面有丰富的经验和专长，中国也拥有监测新发疾病、增强卫生系统及加速疫苗、诊断工具和药物研发所需的专业知识。”

“在盖茨基金会与中国伙伴携手合作的15年里，我清楚地感受到中国在这方面展现出的领导力，”他说，“我们将继续与中国的合作伙伴共同努力，建设一个更健康、更公平的世界。”

谈及新冠疫情，盖茨说：“我们可以从抗击新冠疫情的历程中吸取很多经验教训，这有助于我们更好地应对未来的大流行病。”“我们发现那些鼓励民众尽早检测、戴口罩并保持社交距离的国家在抗疫方面做得更好。”

盖茨在刚刚出版的新书《如何预防下一场大流行病》中提出建立“全球流行病应对和动员团队”的设想，并认为这是预防未来大流行病暴发的最重要途径之一。他说，一旦大流行病暴发，这个专家团队将与各国政府以及世界银行合作，迅速筹集资金。产品研发专家将就最重要的药物和疫苗向政府和公司提出建议，计算机建模师将在世界各地协同工作。团队还将帮助协调防疫措施，如关闭边境或建议使用口罩等。

在疫苗研发领域，盖茨认为各方应关注以下几个方面：对多种病毒变异毒株乃至多种病原体都有效的通用疫苗；能够提供全面保护的疫苗；更方便使用的疫苗；无需冷藏即可交付使用的疫苗；能够更快地生产新疫苗的产能设施。

盖茨还说，全球需要对疾病监测和应对进行投入，在建立专家团队的同时，在诊断技术、疫苗和药物研发、加强卫生体系等方面进行投资。

(责编：苏缨翔、杨牧)