新华社布拉柴维尔5月31日电（徐怀武 闫骏花）金沙萨消息：5月31日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队的军人来到营区附近的米提小学，和学生们共度“六一”国际儿童节。中国军人向学生们赠送文体器材和学习用品，并为他们表演了文艺节目。

米提小学坐落在一个小村庄里，有300多名学生。维和分队带来了一个新的上课铃。维和工兵分队副指挥长刘黎宁和米提小学校长马修斯敲响了第一声上课铃。

看到中国维和军人带来的足球、排球、书包、文具盒、水彩笔等文体器材和学习用具，孩子们眼里闪着光。“我终于有自己的新书包、新文具、新玩具了，以后我要好好学习，谢谢中国的叔叔们。”今年8岁的阿宝说。

除了文体器材和学习用品，中国维和军人还带来了文艺节目。精彩的川剧变脸让孩子们看得目不暇接，连连称奇。二胡独奏《我和你》《赛马》别有一番风味，让孩子们听得入迷。

“儿童节是孩子们的节日，儿童是一个国家的希望和未来。我们希望这里的孩子们能远离战火，受到良好的教育，长大后建设自己的国家。”中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队指挥长邓亮说。

马修斯说：“谢谢中国维和军人的无私相助，愿刚中友谊长存。”

自2003年中国首次向刚果（金）派遣维和部队以来，中国维和官兵一直积极与当地民众、学校、医院保持友好关系，经常为营地周边村庄、学校进行水电维修、场地建设与维护，受到当地政府和民众好评。

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