新华社华盛顿5月31日电（记者邓仙来）美国白宫5月31日向媒体透露，美方将向乌克兰提供包括中程火箭弹发射系统在内的价值7亿美元的新一轮安全援助。

白宫匿名官员当天在为媒体举行的电话吹风会上表示，美国新一轮对乌克兰安全援助包括少量中程火箭弹发射系统、直升机、“标枪”反坦克导弹和战术装甲车等。

白宫官员说，美国此次援助的“高机动性多管火箭弹系统”可以发射射程约70公里的中程火箭弹和射程约300公里的远程火箭弹。但美国只向乌克兰提供中程火箭弹，目的是使乌军能够更精准地打击本国战场上的俄罗斯军事目标。乌克兰已向美方保证，不会使用这种火箭弹系统打击俄境内目标。

这是自去年8月以来美国第11次向乌克兰提供安全援助，也是美国首次动用国会近日批准的约400亿美元的援乌资金。

美国总统拜登在《纽约时报》发表署名文章称，美国将在制裁俄罗斯方面与盟友和伙伴继续合作，并继续向乌克兰提供武器。他同时表示，美国不认为俄罗斯将在俄乌冲突中使用核武器，美国不寻求让北约和俄罗斯之间发生战争，也不会推动俄政权更迭。

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