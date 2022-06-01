新华社莫斯科5月31日电（记者耿鹏宇）俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫5月31日表示，欧盟有关对俄石油实施部分禁运的决定，将给欧盟国家的经济竞争力和当地民众福祉带来打击。

科萨切夫在社交媒体上写道，欧盟成员国领导人在欧盟特别峰会期间就对俄罗斯石油实施部分禁运达成一致，对欧盟国家的经济竞争力和当地民众的福祉又一次带来打击。欧盟国家的政客们推出的针对俄罗斯的制裁措施，包括在能源领域的制裁，有可能最终导致这些政客们下台。

科萨切夫认为，随着欧盟对俄罗斯石油实施部分禁运，俄石油不可避免将面对重新调整出口方向以及打破西方封锁等问题。但欧盟此举可能引发严重能源危机，而且制裁措施给能源消费方造成的影响将大于供应方受到的影响。

科萨切夫说，欧盟国家违反在能源领域同俄罗斯签订的有关合同，这属于违法行为。虽然欧盟通过的对俄石油禁运措施主要影响到这些国家的海上石油供应，俄罗斯通过石油管道向部分欧盟国家供应石油的业务尚未受到波及，但这并未改变问题的本质，因为俄方通过管道向欧盟国家出口的石油所占比例很小，而且那些通过管道进口俄石油的欧盟国家将会被要求尽快放弃进口俄石油。

为期两天的欧盟特别峰会5月31日结束。欧盟成员国领导人5月30日晚就对俄第六轮制裁达成一致，将立即禁止进口75%的俄罗斯石油，通过管道供应的石油暂时例外。

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