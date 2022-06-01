新华社罗马5月31日电（记者贺飞）中国驻意大利大使馆5月31日在罗马举行颁奖仪式，为国际热带农业中心颁授2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。

中国驻意大使李军华代表中国政府向国际热带农业中心颁发奖章和证书。国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟总干事雷斯特雷波、联合国粮农组织首席科学家埃洛阿菲等专家出席仪式，部分海外专家及中国热带农业科学院代表线上出席。

雷斯特雷波表示，感谢中国政府向国际热带农业中心授予该奖项，这一奖项彰显了国际热带农业中心与中国热带农业科学院近40年来的紧密合作。联盟将继续大力推动与中方开展深入合作，共同助力全球农业可持续发展。

李军华在致辞中说，中方与国际热带农业中心通过中国热带农业科学院等机构长期开展了有力合作，特别是围绕热带牧草和木薯两大作物取得了丰硕的合作成果。期待国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟和中方合作伙伴开展更多合作，共同应对贫困、营养不良、气候变化、生物多样性丧失等全球挑战。

中国国际科学技术合作奖设立于1994年，是中国国务院设立的国家级年度奖项，专门颁授给对中国科学技术事业做出重要贡献的外国专家或组织。2021年11月3日，中国国务院决定授予8名外国专家和国际热带农业中心2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。由于疫情原因，该年度奖项由中国政府委派中国驻外使馆在有关驻在国颁授。

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