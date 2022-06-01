新华社德黑兰5月31日电（记者王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德5月31日指责美国“优柔寡断”导致伊朗核问题全面协议相关方谈判停滞不前。

哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，伊核谈判停滞不前是由于美国对伊朗和欧洲提出的倡议缺乏回应。伊朗和美国过去几天交换了信息，但美国尚未给出预期的回应。如果美国停止“犹豫”，并做出政治决定，伊核谈判就可以达成协议。

哈提卜扎德表示，伊核谈判的重点是在伊核协议框架内确保伊朗的经济利益，以及取消美国对伊朗极限施压的每一项措施。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。5月13日，博雷利表示，欧盟协调员莫拉日前对伊朗的访问成果好于预期，伊核谈判已经重新启动。

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