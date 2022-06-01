新华社努库阿洛法5月31日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月31日，国务委员兼外长王毅在努库阿洛法同汤加外交大臣乌托伊卡马努举行会谈。

王毅说，在两国元首共同引领和关心下，中汤关系保持健康稳定发展，互利合作成果丰硕，为汤加人民带来实实在在利益，也为地区和平稳定发展作出积极贡献。此访期间，双方就深化各领域合作、推进共建“一带一路”达成广泛共识，签署了一批经济合作协议。双方要加强协调，落实好两国元首重要共识，充分发挥合作的积极效应，助力汤加灾后重建和经济发展。

王毅表示，中汤交往的一条重要经验就是始终相互尊重、相互支持，在彼此面临困难挑战时互施援手。患难见真情，两国关系在关键时刻经受住了考验，友谊进一步得到升华。我们赞赏汤加坚定奉行一个中国政策，理解并支持汤维护自身主权、安全和发展利益，支持汤加快实现发展振兴并在地区和国际事务中发挥积极作用。中方愿深化双方政治互信，夯实两国关系根基，继续在国际上相互呼应，维护发展中国家正当权益。

乌托伊卡马努表示，中国是汤加长期重要的伙伴。建交以来，中方的有力支持和帮助使汤加真切感受到中国的友好情谊，也使我们对灾后重建和战胜疫情满怀信心。汤加同样坚持和平共处五项原则，将继续坚定奉行一个中国政策，继续同中方相互尊重、相互信任、相互支持，不断推进两国战略伙伴关系。汤加将积极参与共建“一带一路”，推进双方各领域合作和人文交流。

双方就中国同太平洋岛国合作交换了意见，一致同意以刚刚成功举行的第二次中国-太平洋岛国外长会为契机，推进落实会议成果。王毅表示，外长会在平等基础上充分协商，就如何应对复杂多变的国际地区形势取得新的共识，为推动中国同太平洋岛国整体互信合作迈出了新的步伐。会后，中方发表了同岛国相互尊重、共同发展的立场文件，提出下一步合作设想和举措，以更好回应岛国的期待。我们愿同岛国进一步凝聚共识、形成合力，实现共同发展繁荣。

王毅强调，中国和南太岛国都是发展中国家，有着广泛共识、相似关切和共同使命，我们是相互了解、相互信任的好朋友。近期一些人攻击抹黑中国同南太岛国的合作，声称中国将在岛国增加军事存在。这完全是虚假信息。中国无意同谁竞争，更没有兴趣搞地缘争夺，也从不构建所谓“势力范围”。零和博弈只会导致多输，不是中国的外交传统。中国主张合作多赢，一贯平等对待所有国家，愿同各国都建立发展友好关系。我们支持的是国际关系民主化、多边主义和联合国核心地位，反对的是单边霸凌、殖民心态和对中小国家颐指气使。中国已经并正实实在在地支持岛国发展经济、改善民生、维护稳定。我们愿在帮助岛国加快发展上为各方做一个表率，并期待与所有愿意支持岛国的国家携手合作，共同努力。

乌托伊卡马努说，中国有句古诗：“海内存知己，天涯若比邻”，汤加将永远是中国朋友的“友谊之岛”。

王毅回应说，还有句古话：“路遥知马力，日久见人心”，中国将是汤加和其他岛国可以信赖的真朋友。

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