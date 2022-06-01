汤 恒

2013年6月3日，在哥斯达黎加进行国事访问的国家主席习近平和夫人彭丽媛走访了当地农户萨莫拉一家。萨莫拉夫妇邀请习近平主席和夫人彭丽媛来到后院的小木屋里品尝自家产的咖啡。萨莫拉全家人围坐在中国贵宾两侧。习近平主席和夫人彭丽媛同他们唠起了家常。

今年春节，我追寻习近平主席的脚步，拜访了萨莫拉一家。萨莫拉老先生热情地取出《习近平谈治国理政》一书，向我展示其中收录的习近平主席和夫人彭丽媛到访他家的照片。谈及当年的访问，萨莫拉一家赞叹，“中国的国家领导人为自己曾经是农民感到骄傲，这让我们印象深刻，也深受鼓舞”，“这才是人民所期待的领导人”。习近平主席的“农庄外交”既充满家国情怀，也为中哥关系和两国人民友谊翻开新篇章。

自2007年6月1日建交以来，中哥关系沿着两国领导人擘画的合作蓝图稳步前行。哥斯达黎加不仅是新世纪首个同中国建交的中美洲国家，也是第一个同中国建立战略伙伴关系的中美洲国家、第一个与中国签署一揽子自贸协定的中美洲国家、第一个以立法形式确立“中国文化日”的拉美国家、第一批在新冠肺炎疫情发生后向中国提供援助的拉美国家之一……中哥关系已成为不同大小、不同国情国家友好合作的典范。

中哥关系发展给两国人民带来实实在在的益处。中国是哥斯达黎加第二大贸易伙伴，哥斯达黎加对华出口商品种类增加到200多种。中国援建的哥国家体育场不仅是双方友谊的象征，也成为当地举办大型活动和普通民众日常文娱活动的重要场所。从中国采购的现代化列车极大改善了当地民众的通勤体验，中国即将捐赠给哥方的电动大巴将开启两国在生态环保领域新的合作篇章。中国援建的供水项目赢得广泛称赞。哥斯达黎加时任总统阿尔瓦拉多在供水项目移交仪式上动情地说，这项解决周边3万多居民饮用水问题的民心工程，成为两国友好的又一永恒印记。

国之交在于民相亲。在中国驻哥斯达黎加大使馆举办的首届“哥斯达黎加人眼里的中国”短视频比赛中，当地民众展示自己用镜头记录的中国人民的美好生活和各领域发展成就。我同多名获奖代表线上交谈，切身感受到两国人民的相知相亲。如今，汉语成为哥斯达黎加国家双语规划的六大语种之一，两国政府合作的“我们说汉语”项目惠及10所公立学校的近3000名学生，“欢乐春节”已成为华侨华人和当地民众共庆佳节的品牌，人们载歌载舞欢庆“中国文化日”，在多家电视台播出的“中国芭蕾盛宴”好评如潮，优秀中国影视剧在当地落地后也收获了越来越多的粉丝。

日前，我出席了哥斯达黎加新任总统查韦斯的就职仪式，转达中国领导人的祝贺，重申中方愿与哥新政府共同努力，推动中哥战略伙伴关系迈上新台阶。查韦斯总统表示，高度重视发展对华关系，愿进一步拓展两国各领域务实合作，更好造福两国人民。我坚信，在元首外交引领下，中哥两国将以建交15周年为新起点，不断巩固政治互信、扩大互利合作、深化人文交流、增进民心相通，开创中哥战略伙伴关系的新局面。

（作者为中国驻哥斯达黎加大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 15 版）

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