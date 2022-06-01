据新华社苏瓦5月31日电 （记者张永兴、郭鑫惠）5月31日，国务委员兼外长王毅应邀在“基辛格与中美关系”研讨会上发表视频致辞。

王毅说，建设一个互联互通、多元包容、安全共享的世界，是中美两国必须承担的责任义务。能否处理好彼此关系，是中美双方必须回答好的世纪之问。

王毅指出，中美关系正在遭遇越来越多的挑战，中美关系的历史叙事被人为歪曲，发展方向面临被进一步引向歧途的危险。如果美国在台湾问题上不断开倒车，将从根本上破坏台海和平，最终必将殃及自身。中美关系不能再恶化下去了，必须做出正确抉择：要端正战略认知，摒弃冷战思维；要巩固政治基础，妥善管控分歧；要跳出竞争逻辑，增进交流合作。

王毅说，当前中美关系的氛围很不正常，美方的极度焦虑完全没有必要。中国压倒一切的任务是集中力量发展自己，满足人民对美好生活的向往。美国如果一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 03 版）

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