新华社努库阿洛法5月31日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月31日，汤加首相胡阿卡瓦梅利库在努库阿洛法会见到访的国务委员兼外长王毅，汤加主要内阁部长参加。王毅抵达时，汤加副首相和外交大臣等多位内阁部长赴机场和中国代表团下榻酒店迎接。

胡阿卡瓦梅利库表示，很高兴在中方援建的政府大楼接待中国代表团。你们克服疫情、不远万里到访汤加，充分印证了汤中关系的友好且强劲。建交以来，汤中两国关系日益紧密，互利合作持续推进。衷心感谢中方对汤加经济社会发展提供的无私帮助，特别是第一时间紧急驰援汤加应对火山海啸灾害并有力支持汤加抗击新冠疫情。汤中都坚持不干涉内政、尊重主权原则，汤加将继续坚定奉行一个中国政策，坚定致力于增进汤中友好，期待同中方加强共建“一带一路”对接，深化各领域务实合作。

王毅感谢汤方热情友好接待，祝贺汤加迅速推进灾后复苏，相信汤加人民必将团结一心，重建更加美好的家园。中方赞赏汤加积极参与共建“一带一路”，愿同汤加对接发展战略，开展高质量共建合作，实施好中方援建的体育场馆、风力发电设备等项目，开展地方交流合作，使中汤友好结出更多硕果，使汤加老百姓得到更多实惠。

王毅强调，相互尊重是中国外交的原则，不干涉内政是中国外交的传统，互利共赢是中国外交的目标。岛国领导人近日表示，南太岛国不是哪个国家的“后院”，而是独立的主权国家，有权决定自己的事务。中方对此充分理解和支持，愿本着开放态度，同各方一道，深化同岛国的互利合作，同时共同倡导践行多边主义，反对一切单边霸凌行径，维护发展中国家、特别是中小国家的正当权益。

胡阿卡瓦梅利库祝贺第二次中国－太平洋岛国外长会成功举行，高度评价中方设立中国－太平洋岛国应对气变合作中心等新平台。王毅表示，中方已发表了同岛国相互尊重、共同发展的立场文件，将为中汤双边合作带来新机遇，期待同汤加一道，拓展新领域、打造新亮点。

会见后，双方出席了防灾减灾、农渔业、卫生等合作文件签字仪式。

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