新华社努库阿洛法5月31日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月31日，汤加国王图普六世在努库阿洛法会见到访的国务委员兼外长王毅。

图普六世请王毅转达对习近平主席的亲切问候，并愉快地忆及2018年访华期间同习近平主席的友好交流和去年9月的成功通话。他表示，汤中建交24年来，两国关系发展充满活力。中方在汤加遭遇火山爆发、海啸、断航、疫情四重挑战时万里驰援，得到汤加人民广泛赞誉和衷心感谢。事实证明，中国的友谊从来都见诸实际行动而不是口头许诺。汤加坚定奉行一个中国政策，将继续以此为基石，推动两国关系不断向前发展。

图普六世说，很高兴看到第二次中国－太平洋岛国外长会成功举行，感谢中国代表团克服疫情困难赴南太岛国访问。有些人对岛国同中国的合作作了一些评论，但主权国家有权选择如何同其它国家打交道。

王毅转达习近平主席的亲切问候，表示国王陛下早在担任外长期间就亲自促成同中国建交，是两国关系的奠基者和重要推动者。在两国元首引领下，中汤关系始终保持稳定良好发展势头。汤加发生火山灾害后，习近平主席第一时间致电慰问，各部门立即行动，争分夺秒运送救灾物资。疫情以来，中国向汤加及时提供多批紧急抗疫物资，两国友谊在救灾抗疫中进一步升华。中方将一如既往尊重汤加的独特国情和治理模式，支持汤加维护自身独立主权和社会稳定，祝愿汤加人民生活幸福，实现更好发展。

王毅表示，这次南太之行到访汤加，就是以实际行动践行大小国家一律平等的外交理念，拿出具体举措支持汤加加快灾后复苏重建。我们将以事实证明此次南太之行是一次友好之旅、合作之旅。中国也是一个发展中国家，我们深刻理解广大发展中国家尤其是中小国家的正当需求和紧迫愿望，愿尽己所能帮助发展中国家赶上时代潮流，加快发展振兴。希望这个世界能够真正公平，各国之间真正平等。

图普六世高度赞赏中方为岛国设立应急物资储备库并开展减贫、应对气变等合作。王毅表示，中方专门为岛国定向打造减贫发展、应对气变、防灾减灾、农业合作、菌草技术等六个新平台，愿同岛国分享发展经验，提供人才、技术、融资等各方面支持，助力岛国提高自主发展能力。

会见后，王毅同汤加首相胡阿卡瓦梅利库会见并出席了防灾减灾、农渔业、卫生等合作文件签字仪式。

同日，王毅同汤加外交大臣乌托伊卡马努举行会谈。

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