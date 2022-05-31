新华社北京5月31日电 国家主席习近平5月31日下午同阿联酋总统穆罕默德通电话。

习近平指出，在双方共同努力下，中阿全面战略伙伴关系不断巩固提升，各领域友好合作达到历史最好水平。面对新冠肺炎疫情，双方守望相助，深入开展抗疫合作，稳步推进各领域务实合作，展现了中阿关系的韧性和广阔前景。今年2月，你来华出席北京冬奥会开幕式，我们就双边关系发展达成广泛共识，有关合作取得积极进展。中方愿同阿方一道，巩固友谊、夯实互信、深化合作，不断丰富中阿全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国人民。

习近平强调，中方坚定支持阿方维护国家主权、安全、稳定，支持阿方自主探索符合本国国情的发展道路，愿同阿方坚定支持彼此核心利益，维护国际关系基本准则，维护广大发展中国家共同利益。中方愿同阿方深化抗疫合作，加强共建“一带一路”倡议同阿方发展战略对接，推动双边合作深入发展。双方还要密切人文交流，促进民心相通。中方愿同阿方就国际和地区事务密切沟通，就全球发展倡议和全球安全倡议加强协作，维护中东地区和平稳定，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，为促进世界持久和平和长远发展作出积极贡献。

穆罕默德表示，很高兴今年2月赴华出席北京冬奥会开幕式，同习近平主席举行了很好的会谈。阿中两国在抗疫等许多领域进行了富有成果的合作。我珍视同习近平主席兄弟般的深厚友谊，将尽最大努力推动阿联酋同伟大的中国的关系不断发展。我愿重申，阿联酋过去、现在、将来都将坚定同中方站在一起。我相信，在双方共同努力下，阿中全面战略伙伴关系必将迎来更加美好的未来，更好造福两国人民。

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