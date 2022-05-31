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汉诺威工博会促中德智能制造合作

2022年05月31日17:06 | 来源：新华网
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新华社德国汉诺威5月30日电（记者朱晟）2022年汉诺威工业博览会5月30日开展，“投资中国”展区启动仪式暨中德智能制造论坛当天在汉诺威会展中心举行，中德政商界代表以视频连线形式探讨合作。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼认为，尽管受到新冠疫情影响，中国市场仍然是德国企业的利益所在，也将为德国企业创造更多机遇，德国应与中国继续保持紧密联系。

中国驻德国大使馆公使王卫东在视频致辞中表示，中德经贸关系基本盘稳定，经贸合作仍是双边关系稳定器。相信德国企业有智慧、有能力对中国经济环境做出理智判断，抓住中国这一世界第二大经济体发展带来的机遇，持续推进对华投资，在中国市场上展现自己的优势和特点，并享受中国发展红利。

中国商务部投资促进事务局局长刘殿勋在致辞中指出，中国始终坚持扩大开放，维护自由贸易，倡导发展开放型世界经济，正在加快构建国内国际双循环新发展格局。中国经济稳中向好的基本面没有变，综合引资优势仍然突出，将为包括德国在内的各国企业提供更广阔市场机遇。

自2016年起，商务部投资促进事务局·中国国际投资促进中心（德国）连续在汉诺威工博会上举办“投资中国”系列活动。

受新冠疫情影响中断两年线下活动后，今年汉诺威工博会恢复线下举行。5月30日至6月2日，来自约60个国家和地区的2500多家展商将展示工业发展最新趋势。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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