新华社万象5月31日电（记者章建华）中国政府援助老挝中老铁路搬迁安居村项目交接仪式日前在老挝北部琅南塔省纳堆村举行。老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理宋赛出席并为安居村项目敲锣祝福，中国驻琅勃拉邦代总领事刁明代表中方将安居村项目移交老挝政府。

老挝公共工程运输部副部长维莱坎和琅南塔省省长坎莱分别在仪式上致辞。他们表示，老中是全面战略合作伙伴和命运共同体，老中铁路项目实现了老挝“变陆锁国为陆联国”战略与中国“一带一路”倡议有效对接。铁路搬迁安居村项目体现了老中传统友好和两国政府对民生工程高度重视，将有助于促进老挝经济社会发展和民生改善。

刁明说，中老铁路开通运营半年以来，极大推动了老挝物流发展和人口流动，助力老挝落实国家战略，加快铁路沿线产业布局和开发步伐，为老挝社会经济发展和民生改善注入了新动力。中方将继续加强同老挝在各领域的互利合作关系，使更多老挝民众从中获益。

中国援老挝中老铁路搬迁安居村项目在琅南塔省、乌多姆赛省和琅勃拉邦省共建设4个安置点，并配备村办公室、学校、卫生所、公共厕所等。上海建工集团股份有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、北方国际合作股份有限公司分别承建上述项目。

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