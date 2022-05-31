新华社苏瓦5月31日电（记者张永兴 郭鑫惠）5月31日，国务委员兼外长王毅应邀在“基辛格与中美关系”研讨会上发表视频致辞。

王毅赞赏以基辛格为代表的美各界友好人士长期关心支持中美关系发展，表示，半个世纪前，毛泽东主席、周恩来总理和尼克松总统、基辛格博士等中美老一辈领导人，以非凡的远见卓识、政治勇气和外交智慧，打破了两国隔绝对抗坚冰，实现了震撼世界的“跨越太平洋的握手”，翻开了中美关系新的篇章。50多年来，基辛格博士近百次访华，推动历届美国政府奉行积极对华政策，致力于中美关系发展成为博士外交生涯中最华丽的篇章之一。

王毅说，建设一个互联互通、多元包容、安全共享的世界，是中美两国必须承担的责任义务。能否处理好彼此关系，是中美双方必须回答好的世纪之问。鼓吹中美“接触失败”，渲染“对话无用”，声称“合作共赢”只是政治口号，这些论调既不尊重历史，也不符合事实。

王毅指出，中美关系正在遭遇越来越多的挑战，中美关系的历史叙事被人为歪曲，发展方向面临被进一步引向歧途的危险。如果美国在台湾问题上不断开倒车，将从根本上破坏台海和平，最终必将殃及自身。中美关系不能再恶化下去了，必须做出正确抉择：要端正战略认知，摒弃冷战思维；要巩固政治基础，妥善管控分歧；要跳出竞争逻辑，增进交流合作。

王毅说，当前中美关系的氛围很不正常，美方的极度焦虑完全没有必要。中国压倒一切的任务是集中力量发展自己，满足人民对美好生活的向往。美国如果一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。

王毅表示，基辛格博士曾说，要有“外交哲学”，而不是仅仅把外交当成“行政事务”。身处动荡变革的时代，人类需要和平共处、合作共赢的外交新哲学。希望美国有识之士不再犹豫，行动起来，不断为中美关系注入正能量；期待中美各界人士不再沉默，积极发声，为两国人民带来新希望。

“基辛格与中美关系”研讨会由中国人民外交学会在美国前国务卿基辛格99岁生日之际以线上方式举办。会议回顾了基辛格为推动中美关系发展所作积极努力，并就中美关系问题进行研讨。

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