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欧洲理事会主席：欧盟就部分禁止进口俄石油达成一致

2022年05月31日10:32 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔5月30日电（记者任珂）欧洲理事会主席米歇尔30日深夜宣布，欧盟成员国领导人就立即禁止进口75%的俄罗斯石油达成一致。

　　欧盟特别峰会30日和31日在布鲁塞尔召开。米歇尔30日深夜在社交媒体发文说，欧盟成员国领导人当天就对俄罗斯第六轮制裁达成一致，将立即禁止进口75%的俄罗斯石油，通过管道供应的石油暂时例外。米歇尔说，在今年年底前从俄罗斯进口的石油将削减90%，以减少俄资金来源，给俄罗斯施以“最大压力”结束俄乌冲突。

　　米歇尔表示，制裁方案还包括将俄最大银行俄罗斯储蓄银行排除在环球银行间金融通信协会系统之外、禁止3家俄国家媒体的新闻信息产品以任何形式在欧盟落地和传播等。

　　米歇尔还表示，欧盟准备向乌克兰提供90亿欧元以支持其重建，欧洲理事会将继续与七国集团成员国一起，帮助乌克兰满足当前对流动性的需求。

　　本月初，欧盟委员会提交了第六轮对俄罗斯制裁措施提案，包括今年年底前全面禁止进口俄石油。在16日举行的欧盟外长会上，因匈牙利反对，提案未获通过。匈牙利总理欧尔班30日说，如果匈牙利能源供应安全有解决方案，匈牙利就支持第六轮对俄制裁提案。

(责编：于洋、高歌)

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