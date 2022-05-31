新华社布鲁塞尔5月30日电（记者任珂）欧盟特别峰会30日开幕，在为期两天的会议上，成员国领导人将就全面禁止进口俄罗斯石油等与俄乌冲突有关议题展开磋商。与会方表示，就对俄“禁油令”达成一致困难重重。

本月初，欧盟委员会提交了第六轮对俄罗斯制裁措施提案，包括今年年底前全面禁止进口俄石油。在16日举行的欧盟外长会上，因匈牙利反对，提案未获通过。

欧盟委员会主席冯德莱恩30日抵达会场时对媒体说，欧委会和欧盟轮值主席国法国几天来努力推动成员国就制裁提案达成一致，但“我们还未到达那里”。冯德莱恩表示对于在接下来48小时内解决这个问题“期望很低”。

匈牙利总理欧尔班在抵达会场时说，截至目前欧盟内部还未就此达成妥协。他谴责欧委会在没有事先跟成员国充分讨论的情况下推出石油制裁提案，没有回答匈牙利石油供应安全的问题，造成了现在的困难局面。

匈牙利高度依赖俄罗斯能源，60%以上的石油和85%的天然气来自俄罗斯。欧尔班说，“前五轮制裁都是先实施，再找解决方案。但能源问题非常重要且有风险，我们必须改变这一做法……如果匈牙利能源供应安全有解决方案，我们就支持第六轮（对俄）制裁提案。”。

根据议程，特别峰会期间，成员国领导人还将就支援乌克兰以及未来战后重建、欧盟安全与防务、逐渐摆脱对俄罗斯能源依赖、粮食安全等问题进行磋商。

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