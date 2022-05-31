何志鹏 耿斯文

4月12日，美国发布《2021年国别人权报告》，一如既往地充满陈词滥调，肆意指责他国人权状况。美国一边为本国每况愈下的人权状况寻找借口，一边傲慢地以“人权教师爷”的姿态对别国指手画脚，四处挥舞人权大棒。伪善与傲慢成为当代美式人权的突出特征。

美式人权理念以所谓自由主义为传统，强调个人的“自由权”，忽视其他类型人权的意义和价值。国际人权法允许在公共卫生危机等紧急状态下，在必要限度内克减相关人权义务。美国在新冠肺炎疫情大暴发的情况下，仍放任人群聚集、流动，将公民的生命权、健康权置于不顾。这显然是以陈旧观念理解国家人权义务，严重忽视国际人权法所提倡的“对人权的尊重、保障和实现的义务”。

从历史看，美国自夸缔造了“人权之下的繁荣”，实际上却是通过对亚非拉等地区长期的殖民和掠夺实现资本积累。从现实看，美式人权在国内和国外、在口号与行动上都有诸多“错乱”之处。

美国国内存在大量侵害人权的行径。美国拥有世界上最发达的医疗系统，却疏于疫情防控、淡化疫情风险、误导美国民众，成为新冠肺炎确诊病例与死亡人数最多的国家。触目惊心的数字折射出美国对待人权的冷漠态度。失控的疫情又恶化了特殊群体的处境。美国政客鼓吹“优胜劣汰”，罔顾老年人的生命健康。20多万美国儿童不幸成为“疫情孤儿”。

枪支暴力是美国社会的“流行病”。仅2021年，美国枪击事件死亡人数就达4.4万人以上。枪支泛滥令美国民众陷入不安焦虑，转而购买枪支谋求自保，美国陷入难以破解的枪支暴力“怪圈”。国内政治极化、利益集团与政客操控，导致禁枪无望，控枪亦受阻。

种族歧视痼疾让平等权利成为虚幻。美国逃避国际人权公约下的义务，警察野蛮执法，任意剥夺少数族裔生命权。“黑人的命也是命”运动席卷全美，暴露了“令人无法呼吸的种族主义”。疫情进一步放大种族之殇。美国一些政客操弄病毒溯源，针对亚裔等群体的仇恨犯罪愈演愈烈。

金钱政治使民主成为荒诞的闹剧。2020年美国总统和国会议员选举直接花费逾144亿美元，成为美国历史上最昂贵的政治选举。权力角逐依赖于政治游说，所谓的“民主政治”已沦为“金主政治”。

私营监狱等严重践踏法治与人权。私营监狱为官商勾结、徇私枉法提供便利，成为滋生贪污与腐败的温床。“现代奴隶制”在监狱内部上演。美国在关塔那摩等海外“黑监狱”实施秘密转移、单独审讯、酷刑、强迫失踪等一系列侵害人权行径。“移民牌”沦为政党攻讦的筹码，移民群体遭受暴力驱逐、强迫劳动等非人道待遇。

美国打着民主和人权的旗号干涉他国内政，输出动荡和灾难。美国常通过预设负面立场，甚至编造虚假新闻，以人权舆论煽动民意、恶意诋毁他国形象、干涉别国政策制定、插手地区事务，其根本目的在于进行政治对抗、攫取经济利益、谋求霸权地位。

美国公然违背联合国宪章宗旨与国际法准则，屡屡犯下战争罪行。近期，美国充当乌克兰危机“幕后黑手”，给地区冲突拱火浇油。今年2月，美国总统拜登签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产的一半用于赔偿“9·11”事件受害者，另一半则转移至纽约联邦储备银行的一个账户。正是美国的霸权干涉酿成了阿富汗的人道危机，约95%的阿富汗人民食不果腹。如今美国又变本加厉，非法侵吞、掠夺属于阿富汗人民的合法财产，强盗做法受到国际社会普遍谴责。

当前，百年变局与世纪疫情叠加，人类社会面临诸多严峻挑战。保障人权应成为世界各国的共同事业，实现全球人权治理需要各国密切合作、携手共进。人权不应成为政治打压的工具，更不应成为干涉内政的借口。美国人权问题如此严重，应好好反躬自省，想想该如何真正提升自己的人权水平。

（作者分别为吉林大学人权研究中心执行主任、研究员）

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)