据新华社苏瓦5月30日电 （记者张永兴、郭鑫惠）当地时间5月30日，国务委员兼外长王毅同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马在苏瓦共同主持第二次中国—太平洋岛国外长会。基里巴斯总统兼外长马茂、萨摩亚总理兼外长菲娅梅、纽埃总理兼外长塔格拉吉、巴布亚新几内亚外长埃奥、瓦努阿图外长阿蒂、密克罗尼西亚联邦外长埃利伊萨、所罗门群岛外长马内莱、汤加外交大臣乌托伊卡马努、太平洋岛国论坛秘书长普纳等以线上线下结合方式与会。

王毅首先宣读了习近平主席向此次会议发表的书面致辞。王毅说，当今世界正面临前所未有的挑战和变革。世界何去何从，习近平主席给出的答案是，推动构建人类命运共同体。中国愿与各国共同努力，为变乱交织的世界注入更多稳定和确定性，为面临分裂危险的世界增添更多团结和信心。

王毅表示，首次中国—太平洋岛国外长会达成的10余项成果已经落实到位。事实证明，中国同太平洋岛国的合作顺应时代潮流，造福地区人民，展现出活跃生机和光明前景。王毅强调，中方愿继续本着相互尊重的基本原则，朝着共同发展的根本目标，政治上加强沟通、发展上携手并进、抗疫上鼎力相助、气变上率先行动、人文上交流互鉴、国际上团结协作，推动双方关系行稳致远，结出更多硕果。

王毅宣布，中方将持续打造减贫、气变、防灾、农业、菌草中心等6个新合作平台。年内举行第二届中国—太平洋岛国农业部长会议。举办中国—大洋洲及南太地区国际贸易数字博览会。

与会岛国领导人和外长表示，习近平主席发表书面致辞展现了对同岛国双边关系的高度重视和真诚友好。太平洋岛国珍视同中国的友谊和伙伴关系，感谢中方为岛国抗击灾情疫情、增强经济韧性、实现自主发展提供的无私支持帮助，支持共建“一带一路”倡议和全球发展倡议。期待与中方拓展各领域合作。

会后，中方将发表中国同太平洋岛国相互尊重、共同发展的立场文件。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 03 版）

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