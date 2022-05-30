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外交部：亚太成功的密码是合作共赢不是零和对抗

2022年05月30日21:00 | 来源：新华网
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新华社北京5月30日电（记者朱超）外交部发言人赵立坚30日在例行记者会上说，亚太地区的和平稳定与经济发展是大势所趋、人心所向。背离这一方向的做法难以获得支持，也注定没有办法走远。

有记者问：马来西亚前总理马哈蒂尔在第27届“亚洲的未来”国际会议上表示，“印太经济框架”是政治性而非经济性框架，旨在排除和对抗中国。中国为其他国家的经济增长做出了贡献，却被排除在外。经济发展需要稳定而非冲突，美一心要排除中国并向南海派遣军舰，可能导致意外事件并引发暴力或战争，这不利于东盟国家经济发展。应避免美中冲突升级，维护地区稳定。中方对此有何评论？

“马哈蒂尔前总理说得太好了，他的话说出了地区绝大多数国家的心里话，也清楚表明了地区国家最关心的和最想要的是什么。那就是地区的和平稳定与经济发展，这是大势所趋，人心所向。”赵立坚说，而美国背离这一方向，为一己私利把经济问题政治化，甚至损害别国和地区整体利益。这一做法难以获得支持，也注定没有办法走远。

“亚太成功的密码是合作共赢，不是零和对抗。”赵立坚说，中方愿同地区国家一道，践行真正的多边主义，构建开放型地区经济，共同建设美好的亚太家园。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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