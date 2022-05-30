新华社北京5月30日电（记者 朱超）针对美方官员声称中国“限制和操纵”联合国人权事务高级专员访华，外交部发言人赵立坚30日表示，真正想操纵此访的恰恰是美方。美国根本不关心什么人权状况，只想拿人权当幌子不断污蔑诋毁、打压遏制中国。

当日例行记者会上，有记者问：美国国务卿布林肯近日发表声明称，中国政府对联合国人权高专巴切莱特访华设置条件，对访问进行限制和操纵，美方对此表示关切。中方对此有何评论?

“应中国政府邀请，联合国人权事务高级专员巴切莱特于5月23日至28日对中国进行访问。”赵立坚说，中方认为，这是一次增进了解之旅、加强合作之旅、正本清源之旅。访问期间，巴切莱特高专参访了广州和新疆，通过会见会谈、座谈交流、实地走访等多种方式，全面加深了对中国人权发展道路的理解和认同，亲身感受了一个社会安全稳定、发展持续向好、人民安居乐业的真实新疆。

赵立坚表示，在事实和真相面前，所有的涉疆谎言谣言都不攻自破。但总有一些“装睡的人”，是怎么捅也捅不醒的。美国对新疆事实真相视而不见、充耳不闻，又拿出那些早已被戳穿无数遍的谎言谣言，老调重弹，对中国抹黑攻击。可笑的是，他们又编造新的谎言，声称中方限制和操纵此访。

“巴切莱特高专在华期间的活动安排均是根据其意愿，经双方充分协商进行的。巴切莱特高专在新闻发布会上也表示，访华期间进行了不受监督的广泛交流。”赵立坚说，“何来限制？何来操纵？”

“事实上，真正想操纵此访的，恰恰是美方。”赵立坚指出，一开始极力要求巴切莱特高专访华的是美国，为巴切莱特高专访华设置种种条件的也是美国，现在攻击抹黑巴切莱特高专访问的还是美国。“美国根本不关心什么人权状况，他们只是想拿着人权当幌子，不断污蔑诋毁、打压遏制中国。美国的虚伪面目和政治图谋早已被世人看得清清楚楚。”

“美国自身的人权状况就像‘皇帝的新衣’。”赵立坚说，近日得克萨斯州校园发生的恶性枪击事件尤其令人痛心。广大普通公民，包括少年儿童的生命权都难以得到保障。2001年以来，美国在约80个国家以“反恐”之名，或发动战争，或开展军事行动，造成包括30万平民在内的超过80万人死亡。美国在全球各地设立关塔那摩这样的“黑监狱”，未经审判就将人长期任意拘押，施加酷刑或虐待。美国国内种族主义根深蒂固，非洲裔、亚洲裔等少数族裔面临系统性种族歧视。凡此种种，不一而足。

“美国对国内严重的侵犯人权问题视而不见，有什么资格对别国指指点点、横加干涉？我们要求人权高专办对美国存在的人权问题开展调查并提交报告。”赵立坚说。

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