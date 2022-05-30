新华社苏瓦5月30日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月30日，国务委员兼外长王毅同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马在苏瓦共同主持第二次中国－太平洋岛国外长会。

王毅表示，相互尊重是中国发展同太平洋岛国关系的准则，共同发展是中国开展同太平洋岛国合作的目标。为推动双方关系前行，更好造福人民，中方将从六个方面作出努力：

一是政治上加强沟通。中方一向主张，国家不分大小、强弱、贫富，一律平等。太平洋岛国有实现和平发展繁荣的权利，人民有追求美好生活的自由，前途命运只能由岛国自己掌握。中国发展同岛国关系从不干涉岛国内政，从不谋取所谓“势力范围”。

二是发展上携手并进。中方愿同岛国共同落实全球发展倡议，推动如期实现2030年可持续发展议程。中方将继续向岛国提供力所能及的经济发展援助，将共建“一带一路”同太平洋岛国地区合作倡议和各岛国国家发展战略加强对接，深化基础设施、农林渔业、能源矿产、信息通讯、电子商务等领域互利合作，支持岛国农产品等优质特色产品扩大对华出口。

三是抗疫上鼎力相助。中方将为“中国－太平洋岛国抗疫合作基金”提供支持，愿继续向岛国提供疫苗、检测试剂、防护设备等抗疫物资。中方将充分发挥中国－太平洋岛国应急物资储备库作用，并将在岛国设立分库。

四是气变上率先行动。气候变化是太平洋岛国面临的最现实、最紧迫挑战，中方将继续在南南合作框架下为岛国增强应对气候变化能力提供帮助和支持，通过中国－太平洋岛国应对气候变化合作中心向岛国提供应对气变物资，为岛国培训气变领域人才。中方将继续支持太平洋区域环境规划署开展工作，愿共同呼吁发达国家率先提升行动力度，尽快兑现资金承诺。

五是人文上交流互鉴。中方将全面落实2020年至2025年向太平洋岛国提供2500个政府奖学金名额、3000个研修研讨名额。中国鲁班工坊将向岛国提供首批20个职业技术教育留学生名额。将加强同岛国地方对口合作，实施新一批民生项目，中国广东省未来5年将视疫情派遣10批医疗队、5至10批文艺团组赴岛国巡诊、访演。

六是国际上团结协作。中方愿同岛国加强在联合国等多边机构中的协调配合，坚持真正的多边主义，共同维护发展中国家尤其是中小国家的正当权益。秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同促进南太地区乃至世界的和平、安全和稳定。中方呼吁域内外国家以实际行动维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，切实尊重以《南太平洋无核区条约》为核心的南太无核区，保护好蓝色太平洋。

王毅强调，中方将继续倾听岛国和岛国人民的心声，尊重岛国地区既有合作机制和安排。只要本着相互尊重、平等相待、互利合作、开放包容的原则继续努力，中国和太平洋岛国的全面战略伙伴关系必将行稳致远，结出更多硕果，造福岛国人民。

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(责编：牛镛、胡永秋)