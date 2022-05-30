新华社北京5月30日电 美国纽约市一座体育馆29日凌晨因误传发生枪击而引发散场人群恐慌，至少10人在踩踏中受伤并就医。

3月8日，车辆行驶在美国纽约布鲁克林。新华社发（迈克尔·内格尔摄）

当天凌晨1时左右，在布鲁克林区巴克莱中心举行的一场拳击比赛结束后，观众陆续退场。警方说，听到某种声响后，人们陷入惊慌，以为体育馆外发生枪击，赶忙从出口处跑回馆内，继而发生踩踏。

社交媒体推特上，一名用户写道：“不清楚谣言是怎么产生的，但就像野火一样传开了。一名保安说，谣言说有人在体育馆外开枪。那导致正在离场的人群像疯了一样，冲了回来。”

推特及其他社交媒体上流传的视频显示，数十名观众冲回体育馆，寻找躲避之处。一些人翻过一排排座椅或者在场内蹲下，一些人在别人推搡下倒地。

日本网球选手大坂直美是现场观众之一。她在推特写道，听到“尖叫声并看到人们奔跑”，随即有人告诉她“有一名枪手在开枪，我们必须找屋子躲起来，锁上门”，她当时“吓呆了”。

纽约警察局一名发言人告诉路透社记者，现场的确传出某种声响，但“没有枪击”也“没有枪”。“人们听到很大的声响，以为是枪响”，事件造成10人轻伤。

另据美国广播公司旗下纽约WABC电视台报道，18人受伤，其中一些人需要到医院接受治疗。

按照WABC报道的说法，美国近期接连发生严重群体性枪击事件，让人们紧张不安。“三十英里区域”网站援引一名推特用户的推文报道：“显然，得克萨斯州尤瓦尔迪发生的屠杀在所有人脑中有了烙印，特别是在执法部门说担心有人模仿之后。”

24日，一名18岁男子在得州尤瓦尔迪市罗布小学射杀19名儿童和两名教师后被击毙。14日，一名男子在纽约州布法罗市一家超市射杀10人，包括一名保安，受害者大多是黑人。（胡若愚）

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