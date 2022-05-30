新华社苏瓦5月30日电（记者 张永兴 郭鑫惠）当地时间5月30日，斐济总理兼外长姆拜尼马拉马在苏瓦同正在访斐的国务委员兼外长王毅举行会谈。

姆拜尼马拉马热烈祝贺中国共产党去年庆祝百年华诞，祝贺中国在习近平主席卓越领导下不断迈向现代化，国际影响持续增强。他说，建交47年来，斐中以共同愿望为基础、以共同利益为指引开展互利合作，一如既往坚持彼此友好。中方始终尊重斐济主权，坚定同我们站在一起，斐济对此铭记在心。斐济将继续坚定支持一个中国原则，愿同中方拓展基础设施、农渔业、能力建设、可持续发展等各领域合作，加强斐中伙伴关系。

姆拜尼马拉马高度评价并支持习近平主席提出的全球发展倡议，相信这将为更快实现疫后复苏注入强劲动力。他表示，当前动荡变化的国际形势加剧了各国相互依存度，各国应加强合作，更好应对全球性挑战。

王毅说，中斐关系经历了国际风云考验，两国相互信任、相互支持，总是第一时间互施援手。国际局势越是动荡复杂，中斐越要弘扬传统友谊，增强战略互信，维护好两国共同利益，维护好发展中国家的正当权益和地区和平稳定。中国是斐济可信赖的朋友和伙伴，我们坚定不移支持斐济维护社会稳定和民族团结，支持斐济奉行独立自主外交政策，加快实现发展振兴，在地区和国际事务中发挥更重要作用。欢迎斐济积极参与全球发展倡议，形成更大合力，加快实现2030年可持续发展议程。

王毅表示，去年中斐经贸额逆势增长超过30%，充分显示了两国合作的巨大潜力。中方愿加强共建“一带一路”同斐济“20年国家发展规划”对接，助力斐济加快疫后复苏，继续深化民生合作，打造更多精品项目，实施好菌草技术合作项目。中方愿扩大进口斐济优势特色产品，鼓励更多有实力的中资企业赴斐投资兴业，助力斐济提高自主发展能力。

双方期待共同主持并推动第二次中国－太平洋岛国外长会取得成功。王毅介绍了中方已启用中国－太平洋岛国应急物资储备库并将同岛国共同打造减贫发展、气变应对、防灾减灾、农业合作、菌草技术中心等六大新合作平台。姆拜尼马拉马高度赞赏中方积极落实第一次中国－太平洋岛国外长会成果，感谢中方对岛国实现可持续发展和增强应对气变韧性的有力支持。

双方还就当前国际和地区局势交换了意见，一致认为应共同倡导坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护发展中国家的正当权益。

会谈后，双方共同出席应对气变、菌草种植、防灾减灾等合作文件签字仪式。

同日，斐济总统卡托尼韦雷会见了王毅。

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