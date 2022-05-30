根据《中国新闻奖评选办法》，人民日报、人民网以下两件作品拟推荐参加第三十二届中国新闻奖的试点报送单位初评，或通过自荐参评。现予以公示，公示期为5月30日至6月7日。在此期间，社会各界可通过电话或电子邮件等方式发表评议意见，逾期不再受理。

联系方式：电话 010-65363945，邮箱 xwpx@people.cn。

作品题目：Understand China（读懂中国）

参评项目：国际传播（基础类新闻访谈）

主创人员：集体（邓圩、韦冬泽、何蒨、余颖、屈海齐、孙璐、张丽娅、袁蒙、杜明明、寇杰、刘宁、何卓彦、李焱、刘畅、王磊、李明琪、魏青成、张若涵）

编 辑： 集体（赵强、陈星星、刘慧、谢婷、吴成良、常红、杨牧、张悦、梁爽、羡江楠、徐祥丽、邓洁、杨倩、王晓霞、张丽鸥、刘以爽、盛霜、李安娜、施维、张文捷、张洪宇、梁军、盛楚宜、严川吉雨、陆昱凯、高子龙、邓艳刚、郑美钰、林珊珊 、赵悦）

刊播平台：人民网We Are China（看见中国）脸书（Facebook）、优兔（YouTube），人民网法文、俄文、日文、德文等语种脸书、推特（Twitter）等社交媒体平台账号，人民网英文、法文、西文、德文、日文、俄文等语种PC端，以及人民网境外合作媒体。

参评作品网址：http://en.people.cn/102775/417267/index.html

作品题目：Rediscovering Xinjiang（重新发现新疆）

参评项目：国际传播（基础类系列报道）

主创人员：集体（赵强、刘慧、谢婷、刘宁、寇杰、吴超岚、徐祥丽、苏缨翔、李安娜、陆昱凯、瓦利德、袁蒙、马天翼、张若涵、赵晨、张晗、赵悦）

编 辑：集体（吴成良、常红、杨牧、张悦、杜明明、刘以爽 、王晓霞、邓洁、曾书柔、鲁扬、吴三叶、赵健、张洪宇、盛楚宜、刘洁妍、赵雯博、施维、吴思萱、王晶、张荣、李焱、李美玉、李正、汪璨、李佳、高子龙）

刊播平台：人民网We Are China（看见中国）脸书（Facebook）、优兔（YouTube），人民网法文、俄文、阿文、西文、日文、德文等语种脸书、推特（Twitter）等社交媒体平台账号，人民网英文、法文、西文、德文、日文、俄文等语种PC端，以及人民网境外合作媒体。

参评作品网址：http://en.people.cn/102775/416801/index.html

(责编：徐祥丽、常红)