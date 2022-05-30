新华社苏瓦5月30日电（记者张永兴 郭鑫惠）当地时间5月30日，斐济总统卡托尼韦雷在苏瓦总统府会见正在访斐的国务委员兼外长王毅。

卡托尼韦雷请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，祝贺中国共产党去年建党百年。表示钦佩习近平主席的卓越领导力和中国取得的伟大成就，感谢长期以来中方的无私支持帮助，使斐得以加快经济发展、提高人民生活水平。斐中友好交往源远流长，斐济为强有力的斐中关系自豪，将继续坚定奉行一个中国政策，深化各领域合作，实现共同发展繁荣。

王毅转达习近平主席对卡托尼韦雷总统的亲切问候，表示中国共产党致力于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。中国共产党坚持马克思主义先进理论指导，勇于自我革命，始终保持生机活力，得到中国人民广泛拥护支持。在习近平主席领导下，中国找到了符合自身国情的发展道路，同时实现社会长期稳定和经济快速发展两大奇迹。我们完成了第一个百年奋斗目标，彻底摆脱绝对贫困，正朝着第二个百年奋斗目标迈出坚实步伐。占全球五分之一人口的14亿中国人实现共同富裕和现代化，将为人类发展进步作出重大贡献。

王毅强调，中国的发展振兴是发展中国家的共同成就，是世界和平力量的增强，意味着中国将具有更多资源，更加有力地在国际舞台维护发展中国家的正当权益。一些势力也恰恰因此不愿看到中国发展壮大，图谋遏制、迟滞甚至打断中国的发展进程。但中华民族的伟大复兴已不可逆转，中国将继续同发展中国家相互信任、相互支持，加强团结，共同发展。

王毅表示，中斐建交47年来，两国关系经受住了种种风险挑战。不论国际和地区形势如何变化，中国始终奉行对斐友好政策，支持斐济实现繁荣富强，在地区和国际舞台发挥更大作用。愿同斐济开展更多民生项目，落实好习近平主席亲自关心的菌草合作，为斐济人民带来更多实实在在的福祉。

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